В благотворительные фонды перечислят процент с покупок участников акции «Готовимся к школе с Халвой»

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Держатели карты рассрочки «Халва» от Совкомбанк (ПАО) с 1 августа могут подключиться к акции «Готовимся к школе с Халвой». Она продлится до 10 сентября. Участники получат возможность совершать покупки в рассрочку до 18 месяцев у всех партнеров карты.

Акции добавили и «благотворительный» компонент. Совкомбанк перечислит 1% от общей суммы транзакций, которые совершат держатели карты за время действия акции, в фонды помощи.

— Наша традиционная ежегодная акция, приуроченная к 1 сентября, в этом году приобрела новый масштаб. Каждый клиент-держатель «Халвы» не только получает увеличенный срок рассрочки на все покупки у наших партнеров для подготовки к новому учебному году, но и участвует в поддержке благотворительных фондов, просто совершая покупки по карте, — сообщил управляющий директор Совкомбанка Александр Дворский.

Поддержку окажут фондам «Дорога жизни» (помогает детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей), «Русфонд» (помощь тяжелобольным детям, сиротам и инвалидам) и банку еды «Русь» (бесплатно передают продукты нуждающимся).

— Кажется, участие в благотворительности это сложный и трудозатратный процесс, но акция от Совкомбанка как раз доказательство обратного, — поделилась руководитель БФ «Дорога жизни» Анна Котельникова.

Директор по развитию «Русфонда» Людмила Фомина отметила, что сборы банка и участие клиентов в акции помогут принести радость сотням детей беженцев, проживающих в пунктах временного размещения. А президент банка еды «Русь» Юлия Назарова рассказала, что пользователи карты «Халва» смогут внести вклад и в развитие социально-экологической технологии фудшеринг. За счет этого механизма на стол к нуждающимся попадают полезные продукты, зачастую недоступные опекаемым.

Принять участие в «Готовимся к школе с Халвой» можно в разделе «Акции и скидки» в приложении банка для смартфонов или на сайте «Халвы». Клиентам подарят месяц подписки «Халва. Десятка». Она дает возможность покупать в рассрочку на десять месяцев во всей партнерской сети. А пока идет акция, период рассрочки увеличивается еще на восемь месяцев.

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