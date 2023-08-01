Как снизить риск рака: этот способ займет всего четыре минуты

Австралийские ученые нашли простой способ снижения риска раковых заболеваний Фото: Shutterstock

Ученые из университета Сиднея на большой выборке людей в 22 398 человек определили, что даже небольшая, равная 4,5 минутам, но высокой интенсивности физическая нагрузка каждый день способна существенно снизить риск раковых заболеваний.

КАКАЯ НАГРУЗКА ПОЛЕЗНА?

Это так называемая интенсивная прерывистая физическая активность (Vigorous Intermittent Lifestyle Physical Activity, VILPA), а в нашей жизни это быстрая ходьба, подъем пешком по лестнице или даже активные игры с детьми.

Такая физическая активность напоминает высокоинтенсивные интервальные тренировки, но только в повседневной жизни, считает ведущий автор исследования профессор Сиднейского университета Эммануэль Стаматакис.

КАК ПРОХОДИЛО ИССЛЕДОВАНИЕ?

Из крупнейшей базы данных Британского биобанка выбрали больше 22 тысяч людей в среднем возрасте 62 года. Это были люди не совсем спортивные, те, кто даже редко выходит на оздоровительные прогулки (один раз в неделю или реже) и не уделяют времени тренировкам, а также люди с уже имеющимися онкологическими заболеваниями. Отслеживалась динамика здоровья среди участников по случаям смерти и госпитализации, частоте выявления раковых заболеваний, а их за период наблюдения в семь лет обнаружили у 2 356 людей.

КАКАЯ ИНТЕНСИВНАЯ АКТИВНОСТЬ ПОМОГАЕТ ОТ РАКА?

Как показал анализ собранных в ходе исследования данных, даже минимальный уровень интенсивной физической нагрузки — длительностью 3,4 - 3,6 минуты в день, — ассоциировался со снижением заболеваемости раком на 17 - 18%, по сравнению с людьми, у которых такой активности не было.

Если продолжительность коротких интенсивных физических нагрузок составляла в среднем 4,5 минуты в день, то люди страдали онкологическими заболеваниями на 31-32% реже по сравнению с теми, кто был неактивен. Замеряли всплески активности при помощи фитнес-браслетов. Как пишут авторы статьи, опубликованной по результатам исследования в престижном научном издании, большинство людей среднего возраста не занимаются тренировками регулярно, считают это для себя слишком сложным и не вводят в привычку внимание к своему телу, что повышает риск развития рака.

- Увеличение продолжительности интенсивной физической активности до четырех-пяти минут в день, выполняемой короткими подходами примерно по минуте каждый, оказалось связано с ощутимым снижением риска рака — в пике почти на треть, - считает профессор Эммануэль Стаматакис. - Конечно, чтобы подтвердить выявленную взаимосвязь, нужны дополнительные исследования. Однако, согласно полученным результатам, у интенсивной прерывистой физической активности есть все шансы стать эффективной и не затратной рекомендацией для снижения риска рака у людей, которым не нравится или трудно регулярно заниматься спортом.

ПОЧЕМУ ИНТЕНСИВНЫЕ, НО КОРОТКИЕ ТРЕНИРОВКИ РАБОТАЮТ?

Прерывистая энергичная физическая активность тренирует сердце и легкие, что и может быть возможным биологическим объяснением снижения риска рака. Другие возможные факторы – это повышение чувствительности к инсулину и увеличение общей сопротивляемости организма хроническим воспалениям.

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