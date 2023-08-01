Стартовал IX Всероссийский конкурс проектов в сфере корпоративного волонтерства «Чемпионы добрых дел»

Принять участие в конкурсе могут все коммерческие компании, осуществляющие свою деятельность на территории РФ. Заявки можно подать до 29 сентября 2023 года, заполнив онлайн-форму на сайте проекта. Подведение итогов и торжественное награждение победителей конкурса состоится 14 ноября в рамках XII Международного форума «Корпоративное волонтерство: бизнес и общество». Событие является крупнейшей в стране экспертной площадкой по данной тематике.

Конкурс «Чемпионы добрых дел» реализуется с 2015 года. За это время в нем приняли участие компании и проекты из более чем 40 городов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Астрахани, Волгограда, Екатеринбурга, Ижевска, Казани, Калининграда, Краснодара, Кирова, Красноярска, Новосибирска, Норильска, Тюмени, Челябинска и других.

Основными целями конкурса являются: выявление и обобщение лучших практик, популяризация и повышение общественной значимости корпоративного волонтерства в России, а также развитие социального диалога в обществе.

«Корпоративное волонтерство — это уже состоявшаяся часть бизнес-стратегий многих компаний и важная часть корпоративной культуры. Уровень вовлеченности в добровольческие активности постоянно растет и уже сейчас, по данным опроса НСКВ, проведенного для Минэкономразвития РФ, превышает 10% от общего числа сотрудников наиболее активных компаний Совета из более 10 различных отраслей экономики. Конкурс «Чемпионы добрых дел» позволяет аккумулировать лучшие практики в области корпоративных добровольческих проектов, которые затем учитываются при подаче заявок к участию в Национальной премии «Наш вклад», оценивающей вклад бизнеса и некоммерческих организаций в реализацию национальных проектов и достижение национальных целей. Проведение конкурса содействует ускорению темпов развития практик корпоративного волонтерства в стране, мотивирует бизнес вовлекаться в системное добровольчество и подчеркивает значимость такой деятельности для общества и государства», — рассказала председатель Национального совета по корпоративному волонтерству Ирина Жукова.

В этом году конкурс проводится по 7 основным номинациям: «Экология и охрана окружающей среды», «Местные сообщества», «Здоровье и спорт», «Социальное волонтерство», «Гуманитарная помощь», «Компетентностное и про боно волонтерство», «Корпоративное волонтерство в малом и среднем бизнесе».

Также предусмотрены 5 специальных номинаций: «За личный вклад в развитие корпоративного волонтерства», «За поддержку инициатив бизнеса», «За информационную поддержку корпоративного волонтерства», «Герой из бизнеса» и «Столица корпоративного волонтерства».

«Очень важно, что с каждым годом растет число компаний, для которых волонтерство и социальная ответственность — не просто слова, а уже часть корпоративной культуры, бизнес-стратегии. Десятки тысяч корпоративных добровольцев каждый день меняют мир к лучшему, делают его совершеннее и добрее. Это уникальное комьюнити неравнодушных людей, готовых не только предлагать новые нетривиальные решения в области корпоративного волонтерства, социальной ответственности, устойчивого развития, но и смело воплощать их в жизнь, становиться их наставниками и амбассадорами. Добровольческие инициативы сегодня являются частью долгосрочной стратегии компаний и одними из самых действенных инструментов взаимодействия власти, бизнеса и общества. Наиболее успешные из них будут оценены в рамках финала конкурса “Чемпионы добрых дел”», — прокомментировала заместитель исполнительного директора Ассоциации менеджеров Катерина Киндрук.

В прошлом году на участие в конкурсе «Чемпионы добрых дел» было подано 113 заявок от более 60 российских компаний. В общей сложности их сотрудники в 50 регионах страны реализовали проекты в области экологии, здорового образа жизни, социального, навыкового и компетентностного волонтерства, взаимодействия с местными сообществами.