Минобороны наградит экипаж танка «Алеша», остановивший колонну бронетехники ВСУ

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Минобороны России сообщает о попытке террористической атаки с применением трех полупогружных безэкипажных катеров на российские гражданские транспортные суда, следовавшие к проливу Босфор в юго-западной части Черного моря.

«Кораблями Военно-Морского Флота России, сопровождавшими морской транспорт, все катера были своевременно обнаружены и уничтожены», - комментирует на прошедшем брифинге официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков.

Генерал-лейтенант также сообщает число потерь ВСУ за минувшие сутки: на Донецком направлении в восьми атаках противник потерял свыше 345 украинских военнослужащих, на Южно-Донецком и Запорожском свыше 220, на Купянском до 120, на Краснолиманском более 75, на Херсонском до 40.

Кроме 800 наемников киевского режима наши воины ликвидировали за сутки диверсионную группу, шесть польских самоходок «Krab», американскую артиллерийскую систему М777, танк, шесть боевых машин пехоты, в том числе «Bradley» производства США, четыре автомобиля, два склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения 24-й механизированной бригады ВСУ и склад вооружений 38-й бригады морской пехоты ВСУ.

Конашенков отметил боевую работу штурмовых отрядов «Западной» группировки войск, которые на Купянском направлении продолжают вести наступление и занимать более выгодные позиции в районе Куземовки.

Также стало известно, что за минувшие сутки в лесном массиве «лес Попов» наши воины успешно отразили две атаки подразделений 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ.

За это время оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками в районе населенного пункта Стецковка Харьковской области поражен радиолокационный комплекс контрбатарейной борьбы «Зоопарк-3», артиллерией группировки нанесено поражение 103 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 124 районах.

Генерал-лейтенант отметил боевую работу подразделений противовоздушной обороны, что за сутки сбили 16 реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» и 21 украинский беспилотник.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Министр обороны России Сергей Шойгу представил к государственным наградам экипаж российского танка, проявивший мужество и героизм в ходе отражения атаки бронегруппы ВСУ на Запорожском направлении в июне 2023 года. Как ранее рассказывала «КП» экипаж танка с позывным «Алеша» точными выстрелами остановил колонну натовской бронетехники.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено:

458 - самолетов.

245 - вертолетов.

5402 - беспилотных летательных аппарата.

427 - зенитных ракетных комплексов.

11067 - танков и других боевых бронированных машин.

1141 - боевая машина реактивных систем залпового огня.

5699 - орудий полевой артиллерии и минометов.

12003 - единицы специальной военной автомобильной техники.