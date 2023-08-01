Озвучены катастрофические потери ВСУ: о чем молчит киевский режим, чтобы удержаться у власти

Украина безвозвратно потеряла более 100 тысяч человек Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Одна из самых болезненных тем конфликта на Украине — число потерь. То, что Украина теряет людей в разы больше, чем Россия, признают даже эксперты НАТО. Но конкретных цифр не называют.

Подсчитать — сколько украинских солдат погибло, взялся военный эксперт, автор Telegram-канала «Шепот фронта» Руслан Татаринов. Сколько получилось — он рассказал ведущим радио «Комсомольская правда» Ивану Панкину и Игорю Виттелю.

17 ТЫСЯЧ ПРОПАВШИХ БЕЗ ВЕСТИ

- Украина официально не объявляет о своих потерях, как вы их высчитываете?

- У меня много родни и друзей в разных областях Украины. Одна моя родственница за один день присутствовала на похоронах семи военнослужащих ВСУ в прошлом году.

Я тогда подумал: почему же Зеленский и его пропаганда так врут своему народу? Говорят, что потерь нет или их мало. Меня это так сильно задело. Я подумал что, зная украинский язык, можно через соцсети вытаскивать некрологи. Поставил поиск на теговые слова типа «загинул за Украину», «похованный»... Вывел в программы, чтобы был интернет-подсчет. И быстро выяснилось, что солдат погибает на Украине очень много. В среднем около 400 некрологов.

- В день?

- Да. Это среднее. Самым пиковым был ноябрь прошлого года. Там в один день было опубликовано где-то 1100 некрологов на солдат ВСУ. Было и по 900 в день...

- Сколько всего потерь Украины вы насчитали?

- 284 тысячи погибших. Это было зафиксировано неделю назад. А сколько на самом деле? Там все равно что-то скрыто. Где-то не дописали, кто-то позже умер.

- То есть, безвозвратных потерь у Украины может быть еще больше?

- Больше 300 тысяч. А сколько точно - не скажет никто. Даже, мне кажется, после окончания конфликта. Только без вести пропавших у ВСУ официально около 17 тысяч. Куда их записывать? В погибшие или как?

РЕЖИМ ОБМАНЫЕТ СТРАНУ

- Почему Зеленский скрывает такие огромные потери?

- Чтобы не шокировать свое население. Это как раз понятно. Киевский режим обманывает Украину, чтоб удержаться у власти.

- Ваша доказательная база чем обоснована?

- Тем, что она берется из украинских же источников. Просто некрологи публикуют разрозненно. Как правило, в местных СМИ и соцсетях. Их видно всегда. И достаточно было эти источники объединить. Сразу все четко видно.

А ЧТО С ПЛЕННЫМИ

- У вас много фото с пленными солдатами ВСУ. Вот последние — сдались под Старомайорском.

- Что произошло со Старомайорским - если посмотреть по карте, то это - мешок. Туда зашли украинские войска. Их запустили, а потом с флангов нанесли удар. Основные силы украинцев отошли. А бородатые дядьки 50 плюс остались. Их наловили по мобилизации и кинули как в мясорубки. И они сдаются… 22 человека сдались под Старомайорским.

Под Купянском тоже взяли до 40 пленных. В каждом опорнике берется по 3-4 человека в плен. Сдаются ли они сами, не знаю. Скорее всего, это происходит неожиданно для них.

- Поток сдающихся растет?

- Конечно! Как каждого из солдат ВСУ берут в плен, известно только нашим штурмовикам. А мы лишь фиксируем очередное фото, что человек сидит в плену и все. И тоже готовим базу для общего подсчета еще и украинских пленных.

ДРУГИЕ ДАННЫЕ

Даже Пентагон признал катастрофу ВСУ

Общего подсчета потерь ВСУ за все время СВО нет. Министр обороны России Сергей Шойгу заявлял в конце сентября 2022 года, что Украина безвозвратно потеряла более 100 тысяч человек. Из них 61 тысяча убитыми и 49 тысяч тяжело ранеными (не подлежащими возвращению в строй). А 31 июля 2023 года Шойгу сообщил, что потери ВСУ летом, в ходе так называемого «контрнаступления», резко выросли. И лишь за июль составили 20,8 тысяч солдат.

Согласно утечке доклада Минобороны США в феврале 2023-го, за год конфликта Украина потеряла убитыми 131 тысячу солдат. С тех пор прошло полгода. И эту цифру можно умножать минимум в полтора раза. А скорее в два, с учетом «мясных штурмов» ВСУ в летнем «контрнаступе». То есть, получим 200-250 тысяч человек.

В Киеве же продолжают занижать цифры своих потерь примерно в 10 раз. В конце прошлого года там официально признавали лишь 13 тысяч убитых солдат ВСУ. Хотя сейчас столько украинских солдат гибнет за 2-3 недели.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Стало известно, сколько бойцов теряют ВСУ за один день (подробнее)