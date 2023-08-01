Муж певицы Натали стал жертвой многоликой болезни: как уберечь родных от скрытого убийцы

На выходных стало известно о гибели 53-летнего музыкального продюсера Александра Рудина. Он был супругом певицы Натали Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

По различным данным, 20% подростков и молодых людей после ковида чувствуют симптомы депрессии. Взрослые – от 20 до 30%. Пожилые (в некоторых странах) – каждый второй сталкивается с постковидной депрессией, усиленной когнитивными расстройствами. По версии друзей семьи, муж певицы Натали, обнаруженный на козырьке подъезда многоэтажки, мог покончить с собой в результате именно такого осложнения после ковида - затяжной депрессии.

Есть ли у нее какие-то специфические черты, мы спросили у к.м.н., врача-психиатра, психотерапевта Дмитрия Петелина:

- У нас было немало людей с так называемой постковидной депрессией, но я не могу сказать, что они как-то выделялись среди общей картины – те же симптомы, те же проявления. В целом депрессия – это очень многоликое, многофакторное заболевание. Связывать его возникновение исключительно с ковидом я бы не стал. Играет роль и наследственность, и иммунный статус, и психологический фактор. Поэтому сложно сказать, у кого депрессия «выстрелит» - у тех, кто перенес сам ковид легко или тяжело, всегда нужно смотреть на общую картину в целом.

- Специалисты Национального медицинского исследовательского центра им. В. М. Бехтерева считают, что после COVID-19 у пациентов отмечаются симптомы, характерные для так называемого посттравматического стрессового расстройства (ПТСР), то есть реально ковид настолько серьезно бьет по психике?

- Да, встречались и такие случаи, но нельзя сказать, что часто.

- Тяжелее ли лечится постковидная депрессия по сравнению с обычной? Есть ли разница?

- Нет, не тяжелее, но при лечении депрессии всегда нужно подбирать индивидуальную терапию: кому-то будет достаточно курса препаратов и пары сеансов с врачом, а кто-то будет лечиться годами. Сказать, что именно постковидная депрессия как-то сильно отличается, нельзя. Но надо отметить, что ковид в целом нарушает нейронные связи в мозге, влияет на белковый обмен, снижает выработку серотонина. Собственно, то же самое происходит и при развитии обычной депрессии. Но вирус приходит извне, возможно, это для человека бывает страшнее, как любой внешний враг, с которым он не может справиться. Тем более, если человек раньше не сталкивался с этим заболеванием. И ему сложнее его распознать.

СИМПТОМЫ ДЕПРЕССИИ

Есть основные критерии депрессии, которые указаны в международной классификации болезней. Они одинаковые независимо от природы заболевания - «постковидная» она или совершенно обычная.

* сниженное настроение;

* ангедония – снижение способности получать радость, чувствовать положительные эмоции, иногда и вовсе их утрата.

Из дополнительных симптомов (которых может и не быть или, напротив, могут быть все разом):

* Нарушение циркадных ритмов, то есть плохой сон ночью и ощущение сонливости днем.

* Снижение аппетита или, напротив, переедание. Из-за этого колебания массы тела.

* Апатия – ощущение нехватки сил.

* Заторможенность, нерешительность.

* Постоянное «пережёвывание» негативных или тревожных мыслей в голове (руминация).

* Ухудшение концентрации внимания, забывчивость.

* Пессимистичный взгляд на себя, на свои достижения, будущее.

ДВЕ СТОРОНЫ: НЕТ РАДОСТИ И С УЛЫБКОЙ НА «АМБРАЗУРЫ»

- Сейчас появился новый термин – высокофункциональная депрессия. То есть человек в целом так же активен, как и прежде, он выполняет все рабочие, домашние дела, продолжает соблюдать ЗОЖ. Но у него присутствует лишь один симптом депрессии: он перестает испытывать радость – от спорта, выполненных дел, успехов родных. Все хорошо, но радости нет.

- Я бы назвал это не отдельным заболеванием, а подкатегорией, разновидностью депрессии (а она многолика). Очень хорошо, что сейчас об этом начинают говорить, это важно в первую очередь для самого пациента – понять, что с ним что-то не так, обратиться за помощью.

- Относится ли к этой категории «улыбающаяся депрессия», где человек за улыбкой прячет бездну отчаянья?

- Это тоже особая подкатегория, которую бывает распознать куда сложнее. Улыбающаяся депрессия складывается из внутренних убеждений человека, каких-то социальных рамок и норм, которые человек привык соблюдать: «у меня всегда хорошее настроение, я всегда готов прийти на помощь, все мои трудности – лишь мои трудности». В этом случае очень важно заметить нюансы в поведении, говорить, расспрашивать, уточнять. Очень часто такие пациенты не обращаются за помощью до последнего. Человек может выбраться сам из депрессии (да, такое случается, когда депрессия проходит и без таблеток – правда куда дольше), но состояние может вернуться. А любая депрессия с каждым повторением становится все тяжелее. Есть даже исследования, что длительная депрессия влияет на уменьшение объема мозга. Соответственно и всех жизненных функций.

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