Звезде сериала "Солдаты" Вячеславу Гришечкину военные подарили форму с надписью «Староконь»

Вячеслав Гришечкин в новой форме с основателем движения «Артисты воинам России» Дианой Бичаровой Фото: Личный архив

Вячеслав Гришечкин и другие звезды в рамках движения «Артисты воинам России» (совместно с минобороны РФ) колесят по военным частям, где дают бесплатные концерты в поддержку участников СВО. Так, в конце июля состоялось очередное выступление.

«Прямо перед концертом ребята, военные, подошли к Вячеславу и вручили ему форму полковника с надписью Староконь А. С. — так звали его героя в известном сериале «Солдаты». Вячеслав был тронут. Ему так понравилась форма, что он сразу ее надел и выступал в ней. В рамках нашей программы Гришечкин рассказал о забавных случаях со съемок сериала «Солдаты», — поделилась с KP.RU лидер основатель движения «Артисты воинам России» Диана Бичарова.

«Артисты воинам России» на 80-летии базы хранения ракет и артиллерийских боеприпасов во Владимирской области

Напомним, что «Артисты воинам России» недавно поздравляли лично состав базы хранения ракет и артиллерийских боеприпасов во Владимирской области с 80-летием. Помимо Вячеслава Гришечкина, в состав движения входят Виктор Пеленягрэ, Светлана Ларионова, Владимир Брилев, Максим Новиков, Роман Спектр и другие.