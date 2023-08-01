Задайте вопрос Геннадию Онищенко: Нужно ли прививаться от ковида и как разгрузить ребенка

Геннадий Онищенко Фото: Иван МАКЕЕВ

В среду, 2 августа, к нам на Радио «Комсомольская правда» придёт Академик РАН, заместитель президента Российской Академии образования Геннадий Онищенко.

Темы, которые мы будем обсуждать в прямом эфире, самые разные…

Как Геннадий Григорьевич оценивает школьную нагрузку учеников? Многие родители жалуются, что дети столько заняты в школе и при подготовке домашних заданий, что им некогда банально гулять… Несколько лет назад школы перевели на новое меню, составленное по принципам здорового питания. Сказалось ли это уже на здоровье детей? Какие здесь перспективы? Поговорим мы и на медицинские темы. Например - нужно ли в этом году прививаться от ковида? Есть ли вакцина в достаточном количестве? Какую предпочесть?

Задавайте и свои вопросы - пишите в Вотсап, Вайбер или Телеграм на номер 8-967-200-97-02.

Начало прямого эфира - в 18.00 мск.