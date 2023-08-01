Апофеоз толерантности: немецкий университет заменил обнаженную статую Весны на радужный вопросительный знак

Скульптура заставляла женщин чувствовать себя некомфортно, решила комиссия

В Европейском университете Фленсбурга разгорелась жаркая дискуссия. Объектом спора стала работа «Примавера» («Весна» - ред.) немецкого скульптура Фрица Дюринга, которая на протяжении 67 лет стояла в фойе вуза, пишет Zeit. Бронзовая статуя чуть более метра в высоту представляет обнаженную девушку с покатыми бедрами и скрещенными над головой руками. И отчего-то скульптура не пришлась по нраву прогрессивным студентам, и они потребовали убрать ее. Видимо, считая, что нет места чувственности и красоте в стенах, где идет интеллектуальная работа. Да еще в такое время, когда бодипозитив и равные права всех и вся важнее искусства.

Руководство университета сообщило, что перед тем, как убрать статую прошли обсуждения в Комитете по вопросам равноправия и разнообразия. Поднимался вопрос, насколько правильно размещать на всеобщее обозрение обнаженное женское тело, в то время, когда в стенах университета к женщине относятся как к интеллектуальной личности.

Уполномоченная по вопросам равноправия Мартина Спиргатис раскритиковала скульптуру Дюринга, заметив, что студентки, глядя на нее, чувствуют себя некомфортно. По ее словам, статуя символизирует традиционный устаревший образ женщины, который предлагает свести женственность к плодородию и деторождению, и поэтому не подходит для нынешних реалий.

Однако нашлись и те, кто выступил против исчезновения статуи. Так член сената университета Янко Кох заявил, что это большая проблема, когда сотрудники Комитета по равным правам и разнообразию начинают на свой лад трактовать признанные произведения искусства. В исполкоме вуза также выразили сожаление из-за печальной судьбы скульптуры и осудили комитет, что сделали это без всеобщего обсуждения.

Сейчас на месте статуи установлен вопросительный знак в радужных цветах, а сама «Примавера» отправилась на хранение в кабинет университетского завхоза.