От покупки автостраховки до заказа еды: Тинькофф Авто разработает финтех-платформу для первого российского электрокара

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Тинькофф Авто - онлайн-платформа по покупке автомобилей от Тинькофф и бренд российских электромобилей «АТОМ» подписали меморандум о стратегическом партнерстве. Компании совместно разработают финтех-платформу для первого российского электрокара. Она будет встроена в бортовой компьютер и будет включать ряд автомобильных и lifestyle сервисов — от покупки автостраховки и вызова эвакуатора до заказа еды и бронировании столиков в ресторане. Таким образом, в России появится первый автомобильный маркетплейс. Он будет создан на базе ATOM OS с использованием решений Тинькофф eCommerce и платформы Тинькофф Город. Оплачивать заказанные на маркетплейсе услуги можно будет с помощью первой автомобильной эквайринговой платформы, которую планирует разработать Тинькофф Авто.

Для удобства водителей в электрокаре будут внедрены новые платежные технологии. Например, благодаря встроенному в бортовой компьютер платежный сервис Tinkoff Pay покупки можно будет совершать без использования карт, терминалов, телефонов и других устройств.

Чтобы обеспечить простой и безопасный доступ к электрокару — по кнопке в приложении АТОМ, в его систему хотят интегрировать Tinkoff ID. После бесконтактного входа бортовой компьютер автоматически персонализирует музыку, климат и другие настройки под конкретного пользователя.

Для электрокаров также будет разработана отдельная «Умная страховка» от Тинькофф Страхования. Она будет учитывать специфики обслуживания и ремонта электромобилей, срока службы литиевых батарей, телеметрии и других факторов.

- Стратегическое партнерство двух брендов направлено на общую приверженность Тинькофф и АТОМ к стимулированию внедрения электромобилей на российском рынке и ускорению перехода на альтернативные высокотехнологичные транспортные средства, - говорится в подписанном меморандуме.

Предзаказы на первый российский электромобиль АТОМ начали принимать 31 июля 2023 года. В серийное производство электрокары выйдут в 2025 году. Для тех, кто оформит предзаказ через Тинькофф Авто, будет действовать специальная программа лояльности.