Все вражеские катера были обнаружены и уничтожены огнем из штатного вооружения. Фото: Министерство обороны РФ

Минобороны РФ сообщило: ВСУ минувшей ночью атаковали российские гражданские транспортные суда, следовавшие к проливу Босфор в юго-западной части Черного моря.

Кораблями ВМФ России, сопровождавшими морской транспорт, все англо-американо-украинские катера были обнаружены и уничтожены огнем из штатного вооружения (корабельных автоматических пушек).

Возникают вопросы:

1. Чьего производства эти морские беспилотники?

Судя обломкам морских дронов, которые были найдены на месте их уничтожения в Черном море, это украинские беспилотники «Микола-3». «Старые знакомые», - они участвовали в атаках на Севастополь еще 29 октября прошлого года. И многое об устройстве этих морских камикадзе нашим спецам уже известно.

По строгому счету, их нельзя считать украинскими, почти все комплектующие – иностранные. Как сказал один из военспецов, «уровень украинского участия здесь ограничивается лишь сборкой машинокомплектов».

На дронах есть маркировки производителей из США, Великобритании, Норвегии, Израиля, Австралии и Китая. Среди главных доноров - американские морские дроны MANTAS T-12. На их базе этих украинцы и состряпали «Миколу». На некоторых из них стоит австрийский двигатель Rotax серии 900 ACE, мощностью 300 л. с.

2. Что из себя представляют?

Что известно о характеристиках «Миколы»? Корпус из композитных материалов (ради легкости и незаметности для радаров). Длина - 5,5-метров. Ширина до 1,5 метра. Вес может достигать 1 тонны. Автономность плавания - до 60 часов, Максимальная скорость – 43 узла (или 80 км/ч). Взрывчатки плавающий камикадзе может взять до 200 кг.

Украинские морские дроны «Микола-3».

Что еще? «Миколу» сложно обнаружить. Особенно при волнении моря и когда дрон подбирается к цели в полупогруженном состоянии. Его носовая камера позволяет передавать через Starlink (космический итернет Илона Маска) видео в режиме реального времени при удалении от оператора до 400 километров.

3. Почему напали на наши корабли на юго-западе Черного моря?

Ответ очевиден: украинские дроны-камикадзе нацеливались на российские сухогрузы, перевозившие пшеницу в Африку. Эти наши корабли фактически заменили «зерновую сделку», на которой наживались Киев и Запад.

4. Кто может стоять за этой атакой?

Не секрет, что «дроновый флот» Украины формируют англичане и американцы. Для этого они создали учебный спеццентр и несколько цехов, производящих морские дроны, а теперь проводят операции против России в Черном море.

5. Как нам обезопаситься от таких дронов?

Российскому флоту приходится решать эту сложную проблему разными способами. После получения данных нашей разведки о местах дислокации морских дронов авиация, корабли, беспилотники наносят по ним удары. Так совсем недавно было под Одессой и Николаевым. А раньше был уничтожен 73-й центр специальных морских операций в Очакове (там же британцы готовили операторов подобной техники).

Ситуация вынуждает наше командование одновременно искать способы противодействия атакам таких изделий. Это и физическое уничтожение морских дронов корабельным оружием, и «вынос мозгов» беспилотникам с помощью РЭБ (средств радиоэлектронной борьбы). И уничтожение каналов поставки подобной техники, и «оглушение» Starlink... С «помощью» РЭБ мы уже заставляли «Миколу» выбрасываться на берег.

У нас уже появился целый выводок ударных беспилотников, которые охотятся за морским дронами с берега или с палуб наших кораблей.

Не так давно, например, успешно испытана морская версия беспилотника КУБ-БЛА. Этот барражирующий боеприпас подобно ястребу высматривает добычу на поверхности моря, а затем стремительно бросается на нее и взрывает.

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