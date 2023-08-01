«Заживало все долго»: как спасали руки Любови Успенской после пластики Хайдарова

В недавнем интервью KP.RU пластический хирург Артур Рыбакин рассказал, какие деформации образовались у Любови Успенской после операцией у Тимура Хайдарова. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В недавнем интервью KP.RU пластический хирург Артур Рыбакин рассказал, какие деформации образовались у Любови Успенской после операцией у Тимура Хайдарова. А сейчас в распоряжении KP.RU оказались снимки, с помощью которых Рыбакин схематично показал, как выглядели руки Успенской после пластики.

Артур Рыбакин рассказывал, что после липосакции рук он обнаружил у Любови Успенской две деформации. Первое осложнение в пластической хирургии называют «телефонная трубка» — в области локтя и подмышечной впадины были оставлены объемы тканей, а по центру — западение.

Осложнение «телефонная трубка»: с помощью синей линии доктор изобразил, как выглядела рука Успенской после пластики. Фото: Личный архив

«Знаете, какие раньше были телефонные трубки — в виде дуги. Вот на обеих руках была «телефонная трубка», — рассказал KP.RU Артур Владимирович. — Понятно, что такая деформация не может появиться после рук врача, которые подобные операции делает десятилетиями. Тут, скорее, недостаток опыта».

Второе осложнение, которое возникло у певицы с руками, в пластической хирургии называют — «крыльями летучей мыши».

Осложнение «крылья летучей мыши»: синим маркером доктор схематично изобразил область натяжения кожи при подъеме руки. Фото: Личный архив

«После пластики рубец уходил с плечей на спину, и когда она поднимала руку, у нее возникал рубцовый тяж, который напоминал крыло летучей мыши, — объяснил Рыбакин. — Работа над руками Любови Успенской была тяжелой и сложной. Заживало все долго. Дело в том, что операция, сделанная ранее, нанесла ущерб лимфатическому оттоку в области рук — из-за сдавливания рубцами лимфатических сосудов. По этой причине предплечье было все время немного отекшим».

Вторым этапом «исправления» стала операция в области молочных желез, которые Рыбакину пришлось буквально перекроить.

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