Соучредитель компании OceanGate собирает экспедицию на Венеру: Что ждет туристов

Компания OceanGate организовала к Титанику спуск батискафа, при крушении которого погиб экипаж Фото: Shutterstock

Соучредитель компании OceanGate, той самой, что послала к Титанику батискаф, и там все погибли, собирает экспедицию на Венеру. Соучредителя зовут Гильермо Зёнляйн, и он, конечно, не имеет никакого отношения к трагедии на батискафе, потому что не управляет компанией лично с 2013 года. Но он оставался ее учредителем (OceanGate была упразднена сразу после ужасного события с батискафом).

По его мнению, на Венеру надо лететь толпой в 1000 человек. Колонизация состоится уже к 2050 году. А пока? А пока, наверное, готовиться как-то надо. Не знаю, ракету проектировать. Добровольцев отбирать. Тренировать. Гильермо об этом не объявляет. А что же он делает? Он – настоящий бизнесмен и первым делом основал компанию, Humans2Venus (Люди-К-Венере). Ну, если компания есть, то все в порядке. Надо еще создать с десяток рабочих чатов, и все вообще понесется, как по наклонной плоскости.

Но почему Венера? Гравитация, объясняет знаток космоса Гильермо. На Марсе, говорит, гравитация маленькая. А люди не могут размножаться, если сила тяжести недостаточна. Мутации. Вымрут за одно поколение. Советские аппараты летали на Венеру, и оказалось, что сила тяжести там в точности как на Земле.

Меня тут умилило упоминание советских аппаратов. Вообще-то масса Венеры известна с XIX века. И тогда же стало понятно, что там в точности сила тяжести, как у нас. Так что советские аппараты ни причем, ну – с другой стороны, упомянул, и приятно.

Из довольно путаного интервью бизнесмена я понял, что колония будет располагаться где-то в облаках. Поскольку он говорит, что на высоте температура вполне приемлема. Это свежая идея.

Можно много говорить о том, почему НЕ Венера. Перечислю некоторые резоны:

- температура на поверхности днем и ночью – 476 градусов. Это очень жарко. Мой паяльник нагревается только до 300 градусов, и его лучше не касаться;

- на планете постоянно идут дожди из серной кислоты;

- давление на поверхности – как под водой на глубине километр. Батискаф «Титан», как известно, раздавило, словно скорлупку;

- вы никогда не увидите Солнца: Венеру по всей окружности закрывают плотные облака. Днем там красное марево, ночью – черное марево. Это очень веселое место;

И да, там отличная гравитация.

Самое поразительное: на Венере при всем при том, скорее всего, есть жизнь. Что невероятно интересно, но тоже не очень приятно для колонистов. Организмы, выжившие в таких условиях, сожрут поселенцев на завтрак и не заметят.

Что известно про жизнь на Венере?

- на планету пока садились только советские корабли. Они смогли проработать несколько десятков минут из-за давления, температуры и агрессивной среды, и сделали несколько снимков. Руководитель полета Леонид Ксанфомалити заметил, что по грунту перемещалось существо, похожее на краба и на мокрицу одновременно. Хотя снимки можно интерпретировать и иначе, данные опубликованы в российской академической прессе и являются надежными;

- несколько лет назад Европейское космическое агентство объявило, что в облаках, вероятно, парят какие-то существа, потому что в атмосфере нашли некоторые газы – их могли произвести только животные. Это подтверждают и более ранние советские данные.

Жизнь на Венере – жгучая загадка и таинственный вызов для науки, но, если фильмы вроде «Чужой» вам кажутся страшными, то вы не были на Венере. Даже мутные фотографии, опубликованные Леонидом Ксанфомалити, уже навевают бессознательную панику.

Что в сухом остатке? Человечество рвется что-то колонизировать. На Луне нашли воду и даже что-то наподобие атмосферы. Луна близко, и полеты туда начнутся около 2025 года. Против Луны – агрессивный, биологически активный грунт, от которого космонавты, скорее всего, будут болеть, и радиация.

Марс выглядит дружелюбнее. На фото его можно принять за австралийскую пустыню. Но он далеко, и, хотя там есть атмосфера, она непригодна для дыхания. Там довольно холодно, но в полдень могут быть комфортные 20 градусов; к сожалению, там тоже полно радиации. Хотя Илон Маск все уши прожужжал полетом на Марс, лететь туда человеку не на чем, и все это напоминает пиар.

Венера ближе Марса, но в космосе никто не летает по прямой: полет к ней – такое же приключение, как к Марсу. Но, если на Марсе можно хотя бы построить станцию, и в ней прятаться, я не представляю, как строить что-либо под градом серной кислоты. Недаром пока приземлиться на Венеру смогли только Советы, обладавшие лучшими на тот момент инженерами.

На мой взгляд, главный вопрос ко всем организаторам экспедиций: что вас туда понесло. Если, как думал Циолковский, цель – нравственное развитие человека, выход его на новый уровень эволюции, то это понятно. Если, как у Маска, «Земля гибнет, бежим с Земли», то вообще не понятно. Гибнет – спасай. А изгадить еще и Марс с Венерой – это не цель. Там все уже изгажено до нас. Есть же версия, что на Венере была цивилизация, и она погибла от ядерной войны. Венера дана нам в назидание и в предостережение, а не для спекуляций и авантюр.