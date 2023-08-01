Иностранные наемники взвыли от насилия в армии Украины: их избивают и относятся как «к животным»

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Интересно, как Госсекретарь США Энтони Блинкен относится к тому, что его украинский коллега Дмитро Кулеба ни в грош его не ставит, считает каким-то ничтожеством и даже, как говорили в далекую пору моей юности, кладет на него с прибором? Равно, как и МИД Незалежной на Госдепартамент в целом.

Это что же такое получается, дорогие товарищи и господа? Пока Госдепартамент предупреждает граждан своих Соединенных Штатов, чтобы они ни ногой не вляпывались в Незалежную, тем более, не вздумали участвовать в конфликте, МИД Украины развешивает на досках объявлений в университетах США рекламно-призывные флаеры:

- Не знаешь, как выплатить долг за учёбу? Вступай в Международный легион защитников Украины.

Тут же перечислены бонусы от такого поступка:

- Статус международного волонтёра.

- Страховка.

- Ежемесячные выплаты.

И призыв: "Присоединяйся к храбрым!"

Воистину, тупость украинских дипломатов достойна того, чтобы войти в учебники. А мало того, что они не в курсе, что американцы в подавляющем большинстве берут кредиты на учебу в университете или колледже, и у американских студентов нет проблемы с оплатой семестра, так они еще и эмблему МИДа Украины разместили на флаере. Не говоря о том, что учеба даже в течение одного семестра в университете или колледже США стоит гораздо больше, чем получит даже американский наемник в рядах ВСУ.

А тут, словно по мановению "руки Москвы", в Сети появились еще и ролики от колумбийских наемников, которые заключили контракты с Киевом. Причем не с ВСУ, а с военной разведкой. Все контракты такого рода с наемниками из любых стран заключает, получается, военная разведка Украины – ГУР под командованием генерала Буданова. Буданов руководит и российскими, и белорусскими наемниками, которые изъявили желание участвовать в конфликте с Россией, и всеми остальными. А что? Вполне удобно. Те из них, кто в конце концов останутся живы, пополнят ряды зарубежной террористической агентуры Украины. Или лично Буданова.

На одном ролике группа испаноговорящих наемников пытается жаловаться, что сотрудники Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины их избивают и относятся к ним как "к собакам". При этом, жалуются не кому-нибудь, а сотрудникам все того же ГУР.

- Здесь вы видите, как ГУР и власти Украины относятся к тем, кто им помогает. Они зашли в балаклавах и … (отлупили — литературный перевод употребленного глагола, прим. авт.) наших ребят, - говорит такой же испаноязычный автор ролика и резюмирует. - Украинцы хуже русских.

Да что ты о русских знаешь, тля позорная, выбравшаяся из своих джунглей с грузом кокаина?

Второй ролик еще более красочен. Несколько мелких колумбийцев, которые, как выясняется по ходу сюжета, служат инструкторами, решили высказать свои обиды, находясь на довольно большой площадке на воздухе. Мат на мате, на испанском, на русском, но суть претензий тоже вполне понятна.

- Я исполнял свои задачи, инструктировал людей, а он, - тут взбешенный колумбиец показывает на присутствующего рядом бугая. - Он к нам относится как к животным, потому что я не стал обучать троих из них.

- Я получил осколки вот сюда, - колумбиец показал на свое лицо. – Получил за твою … (использованную в пассивной форме в половом акте) страну. В моей группе погибли уже 25 колумбийцев. А вы относитесь к нам хуже, чем к собакам.

Не хочет дурак радоваться, что жив остался, а не стал 26-м. Собственно, а на что он рассчитывал? Что его на руках носить будут? Понесут, возможно, если получит ранение тяжелое. А ежели сдохнет, то не понесут, а там, где сдохнет, там и оставят. Сидел бы у себя в Колумбии или наркоту в Штатах бы толкал, так ведь нет, на Украину их потянуло, "рыцарей свободы" и "защитников демократии". Вот и вляпались в дерьмо по самый припорошенный белым нос.

Конечно, к американцам на Украине относятся иначе, чем к колумбийцам. Но на выживаемости это вряд ли скажется. Зато перед теми, кто в США (и не только там) клюнет на флаер "мэйд ин МИД Юкрейн", встают другие риски. Как перед арабом-наемником, который вернувшись домой с Украины захотел купить себе крутой мотоцикл и неожиданно, вот совершенно неожиданно обнаружил, что по итогам контракта на Украине с ним расплатились поддельными долларами США.

Действительно, кто бы мог подумать, а? Ведь украинцы – это же честнейшие люди. Весь мир знает. Последнюю рубашку снимут с кого угодно, чтобы себе забрать. Сам погибай, а товарища утопи. И так далее. И откуда взялись эти фальшивые баксы? Как говорил незабвенный Людвиг Аристархович, глядя на оставленную им же самим кучку дерьма в лифте: "И кто же это сделал, а?"

Понятно, что Киев, в состоянии дефицита "пушечного мяса" уже запустил частую гребенку по всему свету. Но, право слово, есть много гораздо более достойных способов свести счеты с жизнью, чем идти за Зеленским и его компании воров и аферистов. Оставшиеся (пока) в живых наемники могут это вполне авторитетно подтвердить.

Но все же, тем не менее, Энтони, тут Дмитро Кулеба просил передать, что ты и твой Госдепартамент – чмо.

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