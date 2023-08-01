Ирина Мирошниченко Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

81-летняя актриса Ирина Мирошниченко по-прежнему находится в тяжелом состоянии в реанимации Московской инфекционной больницы. Но температуру удалось сбить. И это вселяет оптимизм.

Напомним, Ирина Мирошниченко попала в больницу в конце прошлой недели в тяжелом состоянии. Коллеги актрисы уверены: всё это - отдаленные последствия пандемии. Два года назад Ирина Мирошниченко тяжело переболела ковидом, врачам пришлось побороться за её жизнь.

Что известно о состоянии Ирины Мирошниченко: причина болезни актрисы

В МХТ им. Чехова, где служит актриса почти 60 лет, нам сказали, что Ирина Петровна болеет давно. Просто об этом знали только её близкие друзья. Последние полгода она почти никуда не выходила. Никого не принимала дома. Вдруг резко оборвала все связи. И стала очень внимательна к своему здоровью. «Прорваться» к ней не удавалось даже старым друзьям. У неё есть помощница по хозяйству, которая решала все бытовые вопросы.

На собрании труппы перед закрытием сезона Ирины Мирошниченко тоже не было. Что было неожиданно, не в её правилах. Но она прислала цветы худруку театра Константину Хабенскому. В театре к ней всегда хорошо относились все худруки.

Осенью прошлого года Ирина Петровна нашла в себе силы отметить юбилей – 80-летие (24 июля её день рождения, но праздновали, когда начался театральный сезон). После этого как будто произошел физический и моральный спад. Праздник забрал все силы. Она перестала приходить в театр. Не играла спектакли. При том, что Ирину Мирошниченко никогда нельзя было назвать затворницей. Она настоящая мхатовская прима, жила жизнью театра, всегда была в первых рядах, всегда в центре внимания. И это было заслужено. Талант плюс красота. Ирина Мирошниченко за собой следила, всегда выглядела ухоженной, хорошо выглядела. При том, что не делала пластических операций, оставалась очень эффектной женщиной в любом возрасте.

Ирина Мирошниченко на сцене юбилейного вечера, осень 2022 г. Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Старожилы МХТ вспоминают, что когда-то давно Мирошниченко увлекалась разными диетами, в частности сидела на бессолевой. В результате случилось такое обезвоживание организма, что она попала в больницу. И после этого у неё начались разные болячки.

Мы желаем народной любимице поправиться и в новом сезоне вернуться на сцену Московского Художественного театра.

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