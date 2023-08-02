Пекло убивает: ученые выяснили, как жаркая погода сокращает жизнь

Некомфортная для человека температура воздуха - как слишком низкая, так и слишком высокая - сокращает нам жизнь. Фото: Shutterstock

Некомфортная для человека температура воздуха - как слишком низкая, так и слишком высокая - сокращает нам жизнь. «Жара убивает» вовсе не метафора, а доказанный наукой факт. Очередное подтверждение приводит французско-испанская команда ученых, опубликовавшая итоги своего исследования в международном медицинском журнале «Ланцет». Эксперты проанализировали базу данных смертности прошлым летом в Европе. И пришли к выводу: именно пекло погубило более 60 тысяч жителей континента.

По России точных данных такого рода на сегодня нет, но врачи признают: безусловно, удушливый зной серьезно бьет по здоровью и сокращает шансы на активное долголетие. Как именно жаркая температура влияет на наш организм? Какие органы и системы страдают сильнее всего и потому за их состоянием нужно следить особенно внимательно? Об этом мы поговорили с директором Института персонализированной кардиологии Сеченовского университета, профессором, доктором медицинских наук Филиппом Копыловым.

ГЛОБАЛЬНОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ ПОМЕШАЕТ НАМ СТАТЬ ДОЛГОЖИТЕЛЯМИ?

- Повышение смертности во время жары уже доказано многократно. Есть не только отдельные исследования, а целые метаанализы (обзоры десятков научных работ. - Ред.), - говорит профессор Копылов. - Также сейчас активно исследуется влияние на организм перепадов температур, в том числе внутрисуточных. Наблюдения показывают, что довольно резкая смена дневного зноя заметной ночной прохладой, судя по всему, тоже неблагоприятно влияет на продолжительность жизни. Наиболее болезненно такие колебания переносят люди с ослабленным здоровьем и представители старшего возраста.

Словом, все идет к тому, что глобальное потепление так или иначе будет оборачиваться повышением смертности, считает эксперт. Как за счет появления более жарких периодов, так и за счет более сильных и частных перепадов погоды.

ПО КАКИМ ОРГАНАМ ЗНОЙ БЬЕТ СИЛЬНЕЕ ВСЕГО

- Наиболее опасна жара для нашей сердечно-сосудистой системы, - предупреждает врач. - При этом именно заболевания системы кровообращения занимают первое место среди болезней, которые являются причинами преждевременной смертности.

- Правда ли, что в зной растет вязкость крови и повышается артериальное давление?

- Высокая температура окружающей среды это мощный стрессовый фактор для сердечно-сосудистой системы. В зной организм активнее теряет воду, это приводит к увеличению вязкости крови. С другой стороны, тепловой стресс, как и любой другой, вызывает подъем артериального давления.

Если у человека есть предрасположенность к тромбообразованию (в группе риска курильщики, люди с лишним весом, диабетом, атеросклерозом, ведущие сидячий образ жизни), то угроза тромбоза в жару растет, отмечает профессор-кардиолог.

БУДЬ В КУРСЕ

Симптомы, при которых нужна консультация врача

Людям с хроническими заболеваниями в жару, когда повышается нагрузка на весь организм, особенно важно дисциплинированно принимать лекарства, назначенные лечащим доктором, подчеркивает профессор Копылов. При этом, если зной усугубил состояние, появилось недомогание, нужно проконсультироваться с врачом - возможно, требуется коррекция лечения, изменение дозировки. Или добавление/замена препаратов.

Эксперт перечислил признаки, при которых необходима медконсультация - в том числе, можно воспользоваться сервисами телемедицины, то есть пообщаться с доктором онлайн.

1. Появление одышки.

2. Сбои сердечного ритма. Есть два главных признака такого нарушения. Первый - вы вдруг начали отчетливо ощущать свое сердцебиение (в нормальном состоянии мы не слышим, не чувствуем, как бьется наше сердце). Второй - сердце бьется как бы вразнобой, неритмично.

3. Головокружения, головные боли, которых раньше не было.

4. Снижение переносимости физнагрузок: например, стало тяжело подниматься на те этажи, куда вы легко доходили пешком раньше.

5. Боли в области сердца.

6. Стойкое повышение артериального давления: если оно стабильно держится у вас на 10-15 мм рт ст больше, чем обычно.

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Пекло повышает тревожность

Известно, что слишком жаркая или холодная погода серьезно влияет на ментальное здоровье людей, у которых есть предрасположенность к тем или иным психическим нарушениям, говорит профессор Копылов. Отметим, что, по данным одного из недавних международных исследований, в группе риска - каждый второй человек на Земле.

- Экстремальные температуры - мощный провокатор тревожных и депрессивных расстройств, - поясняет врач. - А эти нарушения, в свою очередь, повышают риск обострения тех же сердечно-сосудистых заболеваний и других патологий, что в конечном счет ведет к увеличению смертности.

- Филипп Юрьевич, в числе самых распространенных психических расстройств - нарушения сна. Многие жалуются на такие проблемы именно в жару. Как справиться с бессонницей в духоте?

- Лучше всего, конечно, помогает кондиционер. Если его нет - хотя бы вентилятор (бесшумный. - Ред.). Чтобы сохранить прохладу, перед уходом на работу зашторивайте окна - при попадании прямых солнечных лучей помещения прогреваются сильнее. И в целом соблюдайте основные «правила игры» в жару: поменьше находиться на улице в солнцепек, надевать головной убор, больше пить (для сердечников есть ограничения, «КП» подробно писала о них).

КСТАТИ

Лето - самый опасный сезон для молодежи?

К такому выводу пришли ученые из Имперского колледжа Лондона. В одном из исследований они сравнили смертность людей разных возрастных групп во все сезоны. Оказалось, что больше всего молодежи лишается жизни… летом.

Эксперты пояснили, что главной причиной скачка смертности становится травматизм. Молодые люди больше склонны заниматься рискованными летними видами спорта. А также чаще злоупотребляют спиртным, после чего, в том числе, растет количество утонувших в водоемах.