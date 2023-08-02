Работа РСЗО "Град" в зоне СВО. Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

На Донецком направлении отражено 8 атак

Южная группировка войск на Донецком направлении отразила 8 атак противника, потери которого за сутки превысили 345 человек, танк, шесть БМП, четыре автомобиля, РСЗО «Град», пять польских САУ Krab и пять орудий полевой артиллерии, в том числе американская артсистема М777, а в районе Новгородского в ДНР были уничтожены два склада боеприпасов 24-й мехбригады ВСУ. Группировка войск «Восток» на Южно-Донецком и Запорожском направлениях отразила две атаки противника в районах Старомайорского и Яблоневого, нивелировав более двух рот, два танка, шесть БМП, (в том числе Bradley), два автомобиля, САУ Krab и САУ «Акация», а также пушка «Гиацинт-Б». Западная группировка войск на Купянском направлении вывела из строя до 120 украинских военнослужащих, бронемашину, три автомобиля, САУ «Гвоздика», гаубицу Д-30 и склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны в Кисловке. Группировка войск «Центр» на Краснолиманском направлении нивелировала более 75 националистов, три бронемашины, два пикапа, гаубицы Д-20 и Д-30 и две САУ «Гвоздика». На Херсонском направлении уничтожено полтора взвода , три автомобиля, САУ «Акация» и гаубица «Мста-Б». Силы ПВО перехватили 16 снарядов РСЗО HIMARS и 21 украинский БПЛА.

Экипаж танка «Алеша», уничтоживший украинскую колонну, поощрят

Сергей Шойгу, министр обороны РФ, заявил, что экипаж российского танка «Алеша» за отражение атаки бронегруппы ВСУ на Запорожском направлении представлен к госнаградам. Экипаж Т-80 наградят за «проявленное в бою мужество и героизм». Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, сообщил, что в Кремле видели ролик, где наш танк «Алеша» в одиночку остановил колонну техники ВСУ в зоне спецоперации. Песков допустил, что экипаж этого танка будет награжден на официальном уровне. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что на связи в командиром дивизии, где служат герои, и что ребят точно поощрят по полной программе. В Киеве слышен скрежет зубовный.

Польского посла отчитали в Киеве за неблагодарность

Бартоша Цихоцкого, посла Польши, вызвали в МИД Украины после того, как министр канцелярии польского президента Марчин Пшидач заявил о неблагодарности Киева в ответ на помощь со стороны Варшавы. Пшидач в беседе с польскими журналистами заявил, что Украина получила большую поддержку со стороны Польши и что ей следовало бы ценить то, что его страна делала для незалежной в последние месяцы. В МИД Украины, Цихоцкому заявили, что утверждения Пшидача о том, что Киев якобы проявил неблагодарность за предоставленную ей помощь, не соответствуют действительности. А где фото- и видеосъемка коленопреклоненности, а где поцелуи ниже спины?

В офисе президента незалежной отвергают атаки на гражданские суда

Михаил Подоляк, советник главы офиса Зеленского, в очередной раз отличился, заявив, что ВС страны не атаковали и не будут атаковать гражданские суда или другие гражданские объекты в Черном море. Так этот деятель отреагировал на сообщение Минобороны РФ о том, что ВСУ в ночь на 1 августа пытались атаковать тремя безэкипажными катерами российские гражданские суда в юго-западной части Черного моря. В российском оборонном ведомстве уточнили, что российские суда следовали к проливу Босфор. Ну, у Киева в голове давно все смешалось, где гражданское, где военное — давно не понимают, а Крымский мост для них - это военный объект, который они атакуют, чтобы «прервать снабжение агрессора». За базаром не следят — и потому уже едут с ярмарки.

На Западе предрекают Зеленскому преждевременную смерть

Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире Judding Freedom сообщил ведущему Эндрю Наполитано, что Зеленского может ждать преждевременная смерть на фоне «отчаянных» попыток киевских властей атаковать Москву при помощи беспилотных летательных аппаратов. Экс-аналитик ЦРУ полагает, что Киев делает ошибку, сосредоточиваясь не на военных объектах РФ, которые наносят значительный урон украинской технике, а на знаковых гражданских объектах. Силенка есть — ума не надо.

Во Львове подвергли обструкции слушателя песни Лепса

Украинское издание Zaxid.ne сообщает, что суд во Львове признал виновным в мелком хулиганстве гражданина, который громко слушал песню российского артиста Григория Лепса в центре города. Ранее журналист Роман Гурский сделал замечание водителю и пассажирам автомобиля Range Rover, которые слушали Лепса. Мужчина начал снимать разговор на телефон, после чего завязался конфликт. По словам Гурского, молодой человек в машине пытался выбить телефон у него из рук и ударить его по лицу. Галицкий райсуд наказал водителя Лукьяна Зайцева, который вступил в конфликт с журналистом, за мелкое хулиганство штрафом в размере 51 гривна (около 1,3 доллара). Лепс удивлен масштабом наказания.

На Западе требуют не считать атаки БПЛА на Москву «поводом для эскалации конфликта»

Набила Массрали, представитель внешнеполитической службы ЕС, сообщила, что Россия не должна использовать атаки беспилотников в Москве для эскалации боевых действий на Украине. По ее словам, Евросоюз не имеет «никакой независимой информации о деталях этого инцидента или происхождении беспилотников». При этом Массрали добавила, что поставляемое по линии Европейского фонда мира оружие может быть использовано только для защиты территориальной целостности Украины. Определение главы МИДа Лаврова про дебилов актуальна как никогда.

Киев грозится освободить украинку, протестовавшую против российского лайнера в Батуми

Олег Николенко, спикер украинского МИДа, заявил, что дипломаты незалежной работают над освобождением украинки, задержанной на протестах в грузинском Батуми, возникших из-за прибытия круизного лайнера с россиянами. Прибывший 31 июля в этот грузинский город-курорт круизный лайнер Astoria Grande с российскими туристами на борту стал причиной довольно жидких протестов местной оппозиции. Среди нескольких десятков протестующих оказалась девушка с чисто украинской фамилией Марина Чобанян, которую обвинили в мелком хулиганстве и неповиновении силовикам. Грозный Киев пообещал официально разобраться в произошедшем. Николенко заявил: «Консул запросила разрешение на посещение украинки, чтобы проверить состояние ее здоровья». А послать подлодку из степей Украины к берегам Колхиды — слабо?

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