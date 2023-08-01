Новая глава силиконового скандала: Хирург Тимур Хайдаров заявил, что его хотят убить

Хирург Тимур Хайдаров Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Силиконовый скандал продолжается. Сначала жертвы, пострадавшие от рук пластического хирурга Тимура Хайдарова, включая певицу Славу и Любовь Успенскую, подали коллективное обращение с целью проверить деятельность врача в СК и генпрокуратуру. А теперь и сам Хайдаров обратился в правоохранительные органы.

«Сегодня мною было подано несколько жалоб в правоохранительные органы касаемо правонарушений в мой адрес — таких, как вторжение в личную жизнь, раскрытие банковской тайны, вымогательство и что самое страшное и неприятное — угрозы убийством, нанесением вреда здоровью моему и моей семьи», — такое обращение Тимур опубликовал в соцсетях.

Тем временем, угрозы стали поступать и бывшим пациентам Хайдарова.

«Звонок был со скрытого номера. Я взяла трубку, но мне даже не дали ответить. Голос принадлежал не Тимуру, а другому человеку. Мне сказали: «Будешь писать иски или жалобу на Тимура — это бесполезно, потому что за ним стоят высокие чины. Ты подумай о своем здоровье, здоровье своих близких и жизни», — рассказала KP.RU Наргиз Шахобиддинова.

Как и многие, Наргиз узнала о звездном враче из инстаграма (запрещенная организация на территории РФ). Кроме того, хирург оказался ее земляком. Наргиз, как и Тимур, тоже родом из Узбекистана, но уже 23 года живет в Норвегии. Она сделала у Хайдарова абдоминопластику с ушиванием диастаза, липосакцию и липофилинг ягодиц общей стоимостью на 1 248 500 рублей еще в марте. Через неделю после операций у Наргиз начались тяжелые осложнения — а именно некроз в области живота, где впоследствии образовалась гнойная рана. Женщина мучается от болей уже полгода.

Отметим также, что Шахобиддинова начала разбираться с клиникой Хайдарова еще до того, как певица Слава публично рассказала о неудачной пластике. Сперва Наргиз пыталась мирно решить вопрос, запросив финансовую компенсацию, но ее просьбы проигнорировали. Сейчас женщина намерена судиться, так как убеждена, что ее здоровью был нанесен тяжкий вред.

Шахобиддинова не знает точно, кто проводил операцию, так как до хирургического вмешательства она видела лишь медицинский персонал, самого Хайдарова не было, а после наркоза женщина ела отошла и очень плохо соображала.

«Консультировали меня Тимур и его брат, тоже хирург, Отабек Раджабов, — рассказала KP.RU Наргиз. — А на третий день после операции в палату ко мне пришел Отабек, осмотрел меня и сказал, что началась ишемия. Я как врач (у меня свои косметологические клиники) сразу поняла, что это означает некроз. А когда увидела свою рану, то чуть не упала в обморок от ужаса. Через несколько дней из нее уже сочился гной. Швы стали расходиться...».

С того момента и начались мучения Наргиз. Ей пришлось дополнительно провести в больнице еще четыре дня, за которые с нее также взяли деньги. Потом она еще недели две приходила в клинику Хайдарова, где ей откачивали гной. На третью неделю выписалась и улетела в Норвегию.

«В Норвегии мне стало очень плохо. Я обратилась к хирургам в Турции, где у меня тоже есть клиника. Кстати, сначала я у них хотела делать, но там операцию могли провести только в августе, а Хайдаров готов был уже через несколько дней. Я поспешила… Турецкие хирурги осмотрели меня и сказали, что у меня вообще мог начаться сепсис. Мне должны были установить вакуумный аппарат для откачки жидкости, но не сделали этого. Уже в Турции мне поставили немецкий аппарат, который меняли каждую неделю», — рассказывает Шахобиддинова.

У Наргиз начался некроз в области живота, и образовалась дыра.

С Хайдаровым Наргиз встречалась в июне в Ташкенте. О том, что он там будет, она узнала из соцсетей. Хирург согласился ее осмотреть.

Наргиз вспоминает:

«Он посмотрел мой живот, залил гель в дырку и сказал: «Ну что поделаешь. У вас вот так. Мы все индивидуальны». Кроме того, намекнул на возраст. Да, мне 53 года, но я еще не старуха. Также он предложил провести еще одну операцию через полгода, но я к нему ни за что не пойду! Сейчас мне от него нужна лишь денежная компенсация, чтобы турецкие хирурги все переделали, включая попу — она с заломом».

Наргиз наняла адвоката и отправила Хайдарову досудебное письмо со всеми выписками из турецкой клиники, прописав сумму компенсации - 4 млн рублей.

«Мне ответили отказом. Якобы они в Москве провели какую-то медкомиссию и предложили мне 3000 долларов. Теперь я уже буду подавать в суд. Моя жизнь превратилась в ад. Я до сих пор не могу лежать на животе, не могу нормально есть и пить. Даже от стакана воды внутри все распирает и начинает жутко болеть. Такое ощущение, что мне сделали операцию на желудке. Хорошо, что у в клинике у меня есть аппараты, благодаря которым рубцы хоть как-то заживают, плюс я постоянно делаю инъекции. Но об эстетике я уже давно забыла», — вздыхает Наргиз Шахобиддинова.

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