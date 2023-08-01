Вместе в справедливой борьбе: политические партии России и Африки договорились строить многополярный мир

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На фоне растущей геополитической нестабильности международная безопасность становится одним из наиболее актуальных вызовов, требующих взаимного сотрудничества и согласованных действий со стороны всех стран. В рамках II Экономического и гуманитарного форума Россия – Африка прошла важная сессия, на которой участники сосредоточились на обсуждении межпартийного взаимодействия, направленного на разработку эффективных мер по противодействию угрозам глобальной безопасности.

Ввиду увеличения роли Африканского континента в мировой политике, участники придали особое значение укреплению сотрудничества с этим регионом. Вместе с тем была обозначена и острота угрозы, исходящей со стороны Запада.

Первым взял слово зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов, заявивший, что наша страна уделяет большое значение поддержке государств, которые обрели свою независимость в борьбе с колонизаторами.

– К сожалению, в XXI веке есть много проявлений неоколониализма. И чтобы эти проявления не мешали обеспечению устойчивого мира и справедливого стабильного развития, наша партия [«Единая Россия» – прим.ред.] выдвинула инициативу создания Всемирного неформального движения сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма.

Его слова поддержал президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва. Он отметил, что историческая связь между Россией и Африкой является руководящим принципом в борьбе с империализмом, поэтому Зимбабве рассматривает нашу страну как «последовательного союзника» в этой борьбе.

– Западные колонизаторы не давали нам жить более ста лет. Те же самые люди, которые угнетали нас, сейчас учат нас демократии и вторгаются в наши внутренние дела, – посетовал Мнангагва. – Мы являемся основателями африканской независимости, а эти колонизаторы пытаются украсть нашу идентичность. Но мы должны быть владельцами своей судьбы и ресурсов.

Зампред Совета Федерации Константин Косачев добавил, взаимодействие между российскими партиями и нашими партнерами на Африканском континенте развивается стабильно и во многом опережающими темпами. По его словам, наше сотрудничество остается пространством сохранения независимости, суверенитета, равенства и политической свободы.

Вместе с тем Косачев осудил бесцеремонное давление на партнеров, которое позволяет себе коллективный Запад в сфере межпартийных отношений.

– Мы понимаем, как сейчас страны Запада пытаются обустроить межгосударственные отношения. Они не допускают в этих отношениях равенства. Они возводят в абсолют собственный суверенитет, но презирают суверенитет тех стран, которые к так называемому коллективному Западу не относятся. Они не чураются никаких инструментов давления и шантажа в отношении других государств, которых хотят подчинить своей воле.

Важность межпартийного взаимодействия в контексте многополярного мира отметила и министр по вопросам международных отношений и сотрудничества Намибии Нетумбо Нанди-Ндайтва. По ее словам, народ Намибии понимает, какую важную роль играет Россия, он почувствовал это еще во время борьбы за свою независимость.

– Мы считаем, что многополярность очень важна, поэтому политические партии должны перегруппироваться и посмотреть, каким наилучшим образом послужить этому миру. Сейчас мы видим очевидные угрозы, поэтому необходимо усиливать межпартийное взаимодействие. Организация народов Юго-Западной Африки предлагает три основных принципа: свобода, солидарность и справедливость.

Первый заместитель генсекретаря Африканского национального конгресса (АНК) Номвула Паула Моконьяне подтвердила тесную связь и между партиями ЮАР и России. Она напомнила о том, что Москва сыграла важнейшую роль в экономической и военной поддержке АНК еще в период апартеида.

– Южная Африка и Россия активно сотрудничают в ООН, G20, БРИКС и стремятся построить многополярный мир. Поэтому мы продолжаем призывы к реформе глобальных институтов для того, чтобы избежать однополярности, в которой решения принимает лишь одна сторона.

Моконьяне отдельно прокомментировала российско-украинский конфликт и то, как западные страны оказывали давление на ЮАР, чтобы заставить власти ее страны поддержать Киев.

– Разумеется, нас беспокоят события на Украине, учитывая те невыполненные обещания, которые дал Запад после распада Советского Союза. Увеличение поставок оружия и поддержка Киева западными странами привели к нарушению геополитической стабильности и повлияли на Африку и Глобальный Юг. Они привели к поляризации членов ООН и беспрецедентному давлению, в частности, на ЮАР, чтобы моя страна выразила поддержку Украине. В этом же выразилось лицемерие западной политики.

Директор департамента Африки МИД России Всеволод Ткаченко добавил, что нам также необходимо объединяться вокруг центральной роли ООН. В этой связи Россия поддерживает африканских друзей в их стремлении обеспечить справедливое представление в Совете Безопасности и видит роль Африки как самостоятельного игрока на международном поле.

– Россия и Африка – вместе в справедливой борьбе за справедливый мир. И за наше общее яркое и достойное будущее.

В заключении сессии Климов еще раз подчеркнул, что межпартийное сотрудничество на основе Устава ООН и двусторонних соглашений, а также борьба с неоколониальной практикой Запада играют ключевую роль в обеспечении глобальной энергетической, продовольственной и экологической безопасности. Только через взаимопонимание и уважение к суверенитету каждой нации можно достичь справедливого развития, обеспечивающего процветание и благополучие всех стран и их народов.