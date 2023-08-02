В России запустили кешбэк за покупку квартиры в новостройке

Сервис Яндекс Недвижимость совместно с подпиской Плюс объявили о запуске кешбэка – 1% от итоговой стоимости квартиры. Начисление кешбэка происходит в формате единоразового начисления баллов на счет пользователя подписки. Баллы поступят в течение 30 дней после проверки всех документов сделки.

Сервис сообщил, что одним из доводов в пользу старта программы был опрос, проведенный Яндекс Недвижимостью. Так, 45,6% респондентов в первую очередь начинают экономить на путешествиях, чтобы купить квартиру. Кроме отпуска, респонденты вынуждены сокращать траты на культурный досуг (10,7%), заведения общепита (7,5%). Также опрос показал, что, покупая квартиру, большинство россиян начинают откладывать средства на ремонт (32%), путешествия (29,9%), а также на меблировку квартиры (18,1%).

В своей программе сервис приводит пример расчета средних начислений. Например, если стать собственником квартиры за 14,4 млн рублей (это средняя цена двухкомнатной в новостройке в столичном регионе в июле 2023 года), то за покупку начисляют не менее 144 тысяч баллов Плюса.

«Экосистемные продукты сейчас активно развиваются и уже есть практически у всех банковских игроков, IT-компаний и сотовых операторов. Драйверами экосистемных подписок, как правило, служат две основные услуги – это онлайн-кинотеатры и различные кобрендинговые проекты, которые предоставляют пользователям заметную выгоду. Проекты с недвижимостью также относятся к числу таких драйверов и могут влиять на рост ценности подписки для пользователей», – отметил генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков.

Полученные баллы можно тратить в сервисах Яндекса, которые подключены к подписке Плюс: Маркет, Путешествия, Афиша, Такси и другие. Так, после покупки двухкомнатной квартиры в новостройке Москвы и Подмосковья начисленных баллов хватит в среднем на 200 поездок на такси.

Партнерами программы уже стали 17 застройщиков и более 55 жилых комплексов в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Новосибирске, Республике Татарстан, а также в Ростовской, Тюменской и Воронежской областях. И количество партнеров будет расти.