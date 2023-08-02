Как выгодно купить квартиру в новостройке в 2023 году: оформите кешбэк

За покупку квартиры в новостройке Краснодарского края будут начислять кешбэк

На Кубани наблюдается увеличение объемов строительства нового жилья. Если сравнить данные Яндекс Недвижимости за июнь этого года с прошлым, то предложение выросло на 158% – в целом по региону. В Краснодаре плюс 150%, а в Сочи прирост на 89%. В конце июля был проведен онлайн-опрос россиян, который показал, на чем россиянам приходится экономить сразу после покупки недвижимости.

Большинство ответили, что экономят на путешествиях (45,6%), еще 10,7% респондентов вынуждены урезать расходы на культурный досуг и 7,5% реже посещают рестораны и заказывают доставку из них.

В том же опросе большинство респондентов поделились: сразу после покупки недвижимости начинают откладывать средства на ремонт (32%), меблировку квартиры (18,1%) или путешествия (29,9%) – в последнем случае, очевидно, хотят переключиться после хлопотного занятия – покупки жилья.

Проведя опрос, Яндекс Недвижимость запустил кешбэк баллами Плюса за покупку квартиры в новостройке. Теперь при покупке жилья у застройщиков, подключенных к программе, пользователям вернется не меньше 1% от окончательной стоимости квартиры. Все баллы будут начислены участникам в течение 30 дней. Общее количество баллов рассчитывается от итоговой стоимости жилья, указанной в договоре.

Средняя стоимость двухкомнатной квартиры в новостройке в Краснодаре и крае, по данным на июль 2023 года, составляет 8 млн рублей. На такую покупку будет начислено не менее 80 тысяч баллов Яндекс Плюс.

Кешбэк можно тратить в сервисах Яндекса, которые подключены к подписке Плюс. Например, забронировать отель в отпуск на Яндекс Путешествиях, купить мебель или стройматериалы на Маркете. Кроме того, баллами можно оплачивать заказ Еды, продукты в Лавке или поездки на такси.

Партнерами программы уже стали 17 застройщиков и более 55 жилых комплексов по всей России, и количество партнеров будет расти. В Краснодарском крае это «ЕкатеринодарИнвест-Строй».

Для того чтобы стать участником программы, нужно активировать начисление баллов на странице ЖК, подключенных к программе и отмеченных знаком Плюса в каталоге Яндекс Недвижимости, оформить покупку жилья у застройщика и прислать необходимые документы в чат поддержки Яндекса. Активировать баллы можно в течение двух месяцев с даты начала действия программы.