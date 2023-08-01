Экс-мэр Читы Александр Сапожников, добровольцем ушедший в зону СВО: У нас много таких танкистов, как Алеша, который один разгромил колонну бронетехники ВСУ

Экс-мэр Читы Александр Сапожников и Александр Гамов Фото: Андрей Минаев

- Александр Михайлович, я вас вспоминал, когда увидел по соцсетям, по телевидению подвиг нашего «Алеши», который разгромил колонну бронетехники противника.

- Настоящий герой!

- Скажите, вы, случайно, его не знаете? Это не на вашем участке фронта?

- Нет. Я думаю, скоро объявят героев наших. ( Уже объявили. Правда, пока назвали только позывные членов героического экипажа. – А.Г.)

- А вообще таких Алеш много там, на линии борьбы?

- Много таких ребят, много. Алексеев, Иванов, Александров. И в нашем полку, где я служил (Александр Сапожников попал в госпиталь из зоны СВО, куда ушел добровольцем – обострились раны, полученные в первую и вторую чеченскую войну. – А.Г.)), ребята самоотверженно несут службу. Была такая информация, что старшина, я его хорошо знаю, нерчинский парень, прямо молодец. Отход раненым делал. Командира ранили – вывезли, а он остался и грамотно, четко спланировал отход остальных участников сражения и сохранил жизни людей.

- Его не Алексеем зовут?

- Без разницы. Наш забайкальский парень. Таких много. Мы вот на днях были в зоне боевых действий, ездили делегацией большой во главе с губернатором Забайкальского края Александром Осиповым, с артистами забайкальскими…Посетили наши полки мобилизованных. С губернатором мы были вдвоем прямо на КП одного полка, ребята не ожидали нас там увидеть. Пожали руки, пообщались. Посмотрели на быт бойцов, обеспечение какое, вооружение, продовольствие. Были в госпиталях, наши артисты выступали. А потом уже ездили в район, который восстанавливает наш Забайкальский край: школы, садики, водокачку строят.

- А что вы на фронт привезли?

- Помните, я вам рассказывал, что у меня в госпитале был помощник президента Максим Орешкин и министр по развитию Дальнего Востока Алексей Чекунов? Они были в Чите по работе, вылетали в Краснокаменск, и посещали наших раненых ребят-бойцов. Мне посчастливилось увидеться с ними, они спросили, чем помочь? Я попросил «уазики», их закупили, увезли, передали лично в руки бойцам на передовой.

- Сколько машин?

- Четыре. И вот в этот раз мы встречались с ребятами на фронте, спросили, а где «уазики»? Они говорят – а уже «на передке», работают. Они сразу зашли на подразделение и уже в строю.

- А какой еще груз был в вашем обозе?

- Мы привезли ружья для антидронов, квадрокоптеры, прицелы, тепловизоры, количество большое разделили по всем подразделениям. Радиостанции привезли. То есть, большой груз собирали. Ну, и еще три машины фруктов, шоколада, печенья.

- Я так понял, что вы поправились?

- Приказ вышел на увольнение (комиссовать) из армии, вот сейчас буду оформлять военную пенсию. Но я в строю, я так же буду помогать бойцам-землякам. Собираюсь в конце августа снова поехать с нашей делегацией.

- Какие у вас были чувства, когда после госпиталя приехали на передовую?

- Да приятные. Я взял радиостанцию, вышел на наших ребят, уже командиров, со своим позывным. Например, «Байкал», я «Невский», как слышишь, прием?» Мой «Байкал» : «Я своим ушам не поверил, что «Невский» говорит.» Это было приятно.

Когда ребята меня увидели, они просто не ожидали нас, бросились обниматься.

- Скажите, дух какой там?

- Ребята молодцы, настроены. Они так заряжены, что гордость берет за них. Кто-то в отпуска уезжает, видят родных и близких, и обратно возвращаются. Конечно, они настроены только на победу. Сплоченность чувствуется, боевой дух, уважение друг к другу, забота друг о друге. Там же все национальности, это единый наш народ, русский народ. И это чувствуется.

Мы были и под Донецком, и в Волновахе, и в Еленовке, были и в госпиталях, везде ребята встречают нас с таким удовольствием, приятно. Потому что вспоминают своих родных, дом, жен, матерей. Весточка с Забайкалья, песни забайкальские. Мы уже уезжали, а ребята говорят – нам подарите флаг, наш, Забайкальского края. Подарили.

- А вы в военной форме были?

- Конечно.

- Я вернусь к сюжету, с которого мы начали – про нашего русского Алешу, который «разобрал» колону бронетехники. Я смотрел два варианта видео– с запикиванием и без запикивания. Второй на меня больше впечатления произвел, а на вас?

- Да уж, бывают ситуации, когда без настоящего русского мата – никак.

- Настоящий боевой мат?

- Вот именно!

- А если министр обороны услышит, он не будет этих ребят ругать?

- Не знаю, я думаю, не должен. У нас министр обороны же тоже русский человек, он все понимает прекрасно. Ну, это же… представляете, идет бой, эмоции…

- Но, чтобы нас с вами не запикали, мы не будем…

- Нет, мы с вами очень вежливые люди.

- Я у пресс-секретаря Президента Дмитрия Пескова спрашивал, он сказал, что в Кремле все всё смотрели.

- Да весь мир уже посмотрел. И все поняли, что нечего к нам соваться.

- Спасибо огромное, Александр Михайлович.

- А завтра праздник, для меня очень святой – Воздушно-десантные войска будут отмечать свой день. Можно, пользуясь случаем?..

- Конечно.

- Я хочу поздравить всех боевых своих товарищей, всех ребят, кто служил в Воздушно-десантных войсках, кто сейчас службу несут в подразделениях, кто находится в зоне специальной военной операции. Наших десантников, что проявляли и проявляют свой героизм. И тех, кто пойдет служить в десантные войска. Мы за вас молимся, переживаем. Я хочу всем пожелать здоровья и удачи! И духа десантного, и, самое главное, идти только вперед. Никто, кроме нас!

- Спасибо огромное, я вас обнимаю.

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