Анекдоты: Чему бы грабли ни учили, а сердце верит в чудеса

Мужчины, помните! Обвиняя женщину в том, чего она не совершала, вы подаете ей грандиозную идею!

* * *

Встречаются бывшие одноклассники:

- Ты где работаешь?

- В банке.

- Ты всегда хорошо знал математику.

- Да, нам, охранникам, без нее никак.

* * *

Немец спрашивает русского:

- Как у вас, в России, дороги-то убирают?

- Похоже, да! Дороги у нас на зиму убирают…

* * *

Попасть в рай при жизни вполне возможно - достаточно родиться котом в рыбном отделе рынка…

* * *

На медосмотре врач спрашивает:

- Вискарь пьешь?

- Да, пью.

- Колу пьешь?

- Ну да, с вискарем только.

- Колу не пей, она вредная!

* * *

Сидит в баре грустный мужик, подпирает голову руками, перед ним стоит полная рюмка. Мимо проходит другой посетитель бара, видит, что мужик ни на что не реагирует, и выпивает рюмку.

Мужик смотрит на рюмку и говорит:

- Вот блин, жизнь пошла! С работы выгнали, жена бросила, машина сгорела, любовница к другому ушла, а тут еще какой-то придурок мой яд выпил!

* * *

Мою первую девушку звали Алла, но мы с ней расстались. По иронии судьбы вторую тоже звали Алла, и мы тоже с ней расстались. Но теперь друзья меня называют Алкатестером!

* * *

- В детстве я мечтал стать космонавтом, слетать на другие планеты.

- А сейчас?

- Мечта осталась, хочется свалить куда угодно.

* * *

Учитель физкультуры никак не может обыграть в шахматы учителя труда, потому что тот втихаря выстругал себе два дополнительных ферзя.

* * *

Хорошо, что мы уже не дети и можем заниматься всякими интересными взрослыми штуками. Депрессией и самокопанием, например.

* * *

Честность в нашем мире - самая ценная вещь. Для того чтобы подкупить честного человека, ценник возрастает в десять раз.

* * *

- Не смотрите на меня так, как будто я вам должен миллион.

- Десять тысяч - тоже деньги.

* * *

- Сегодня буду разносить всем хорошее настроение! Вдребезги!

* * *

Бабушка с внучкой две недели играли в школу. И только к концу второй недели бабушка поняла, что просто тупо делает за внучку домашние задания.

* * *

Переходный возраст - это когда в жару не знаешь, чего больше хочется: мороженого или пива.

* * *

Под куполом цирка летят друг другу навстречу два акробата.

Один другому кричит:

- Идиот! Ты какого черта прыгнул? Сейчас же твоя очередь ловить!

* * *

Аналог айтишников в животном мире - это панды. Они не очень самостоятельные, смешно падают со стульев, но очень ценятся.