Анекдоты: Чему бы грабли ни учили, а сердце верит в чудеса

Мужчины, помните! Обвиняя женщину в том, чего она не совершала, вы подаете ей грандиозную идею!
* * *
Встречаются бывшие одноклассники:
- Ты где работаешь?
- В банке.
- Ты всегда хорошо знал математику.
- Да, нам, охранникам, без нее никак.
* * *
Немец спрашивает русского:
- Как у вас, в России, дороги-то убирают?
- Похоже, да! Дороги у нас на зиму убирают…
* * *
Попасть в рай при жизни вполне возможно - достаточно родиться котом в рыбном отделе рынка…
* * *
На медосмотре врач спрашивает:
- Вискарь пьешь?
- Да, пью.
- Колу пьешь?
- Ну да, с вискарем только.
- Колу не пей, она вредная!
* * *
Сидит в баре грустный мужик, подпирает голову руками, перед ним стоит полная рюмка. Мимо проходит другой посетитель бара, видит, что мужик ни на что не реагирует, и выпивает рюмку.
Мужик смотрит на рюмку и говорит:
- Вот блин, жизнь пошла! С работы выгнали, жена бросила, машина сгорела, любовница к другому ушла, а тут еще какой-то придурок мой яд выпил!
* * *
Мою первую девушку звали Алла, но мы с ней расстались. По иронии судьбы вторую тоже звали Алла, и мы тоже с ней расстались. Но теперь друзья меня называют Алкатестером!
* * *
- В детстве я мечтал стать космонавтом, слетать на другие планеты.
- А сейчас?
- Мечта осталась, хочется свалить куда угодно.
* * *
Учитель физкультуры никак не может обыграть в шахматы учителя труда, потому что тот втихаря выстругал себе два дополнительных ферзя.
* * *
Хорошо, что мы уже не дети и можем заниматься всякими интересными взрослыми штуками. Депрессией и самокопанием, например.
* * *
Честность в нашем мире - самая ценная вещь. Для того чтобы подкупить честного человека, ценник возрастает в десять раз.
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- Не смотрите на меня так, как будто я вам должен миллион.
- Десять тысяч - тоже деньги.
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- Сегодня буду разносить всем хорошее настроение! Вдребезги!
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Бабушка с внучкой две недели играли в школу. И только к концу второй недели бабушка поняла, что просто тупо делает за внучку домашние задания.
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Переходный возраст - это когда в жару не знаешь, чего больше хочется: мороженого или пива.
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Под куполом цирка летят друг другу навстречу два акробата.
Один другому кричит:
- Идиот! Ты какого черта прыгнул? Сейчас же твоя очередь ловить!
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Аналог айтишников в животном мире - это панды. Они не очень самостоятельные, смешно падают со стульев, но очень ценятся.