Матвиенко рассказала Путину об итогах весенней сессии Совета Федерации

Несмотря на все санкции и давление на нашу страну, ни один закон социальной направленности не был отклонен Совфедом, подчеркнула Валентина Матвиенко на встрече с президентом. Фото: Александр КАЗАКОВ/ТАСС

По ее словам, за это время сенаторы рассмотрели «порядка 500 законов». Кстати, 70 из них разработаны непосредственно с участием членов верхней палаты парламента.

Спикер отметила и приоритеты, которые стояли перед ее палатой весной:

1. Вопросы поддержки экономики, отечественного бизнеса в условиях санкций.

- Порядка 80 - это социально значимые законы, - отметила Матвиенко. - Несмотря на очень непростые условия, социальные гарантии перед гражданами выполняются в полном объеме, не остановлен ни один национальный проект. Детский бюджет - почти 2,5 триллиона рублей. Такого никогда не было.

2. Принятие законов по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей.

Было принято порядка 60 законов. В частности, спикер Совфеда отметила президентскую инициативу по созданию фонда поддержки участников СВО и их семей, куда любой боец или его родственник может прийти «и без бюрократии получить любую консультацию, любую помощь, поддержку».

3. Интеграция новых субъектов Федерации в правовое, экономическое, социальное пространство России.

Здесь Матвиенко предложила создать при Совете Федерации совет по интеграции новых регионов:

- Там надо начинать все с чистого листа с точки зрения законодательства, нормативных актов: опыта у них, конечно, не хватает. В сентябре будут избраны уже региональные парламенты: важно, чтобы законы, которые они будут принимать, обязательно соответствовали и Конституции, и российскому законодательству, - заявила Матвиенко.

Много говорила глава Совфеда и о детском здоровье и отдыхе: должно быть построено 53 новые больницы и поликлиники для детей. Сейчас еще 22 детские больницы строятся (в этом году должно быть введено еще десять). Что касается детских лагерей, то, по словам Матвиенко, «после советских времен базы обветшали, часть уже сумели продать». Сегодня принимаются законы, чтобы их перепрофилировать и привести в порядок.

- В этом году было введено 49 новых спальных корпусов, причем технология очень правильная, которая производится нашей промышленностью, - модульные, быстровозводимые корпуса. Они очень удобные, очень комфортные, - отметила спикер.

В ответ Владимир Путин поблагодарил Матвиенко и сенаторов за работу.