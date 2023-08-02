Вопрос дня: Что вы хотите успеть за последний месяц лета? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Владимир Винокур, народный артист России:

- Точно успею на гастроли по Северному Кавказу во второй половине августа. А в сентябре много осенних гастролей, плюс делаем новую программу с молодыми в театре. Сейчас я на выходных, до 4 августа, а потом - за репетиции!

Леонид Холод, бывший замминистра сельского хозяйства РФ:

- Хочу успеть отдохнуть хорошенько. В августе самое время правильные грибы собрать: белые и подберезовики на даче, по Киевскому направлению. Надеюсь, в этом месяце меня перестанут донимать звонками по поводу зерновой сделки.

Вадим Мельников, гендиректор коммуникационного агентства «ДБО», член Общественного совета Минтранса РФ:

- Август - возможность насладиться последними летними днями. Постараюсь выделить время, чтобы побыть с семьей. Этот год для нас особенный - сын пойдет в первый класс. И мы все в ожидании этого нового этапа. Несмотря на то что август - сезон отпусков, наша компания реализует сейчас большой объем соцпроектов. В этой работе задействована вся команда «ДБО». У нас много выездных мероприятий в Крыму, Екатеринбурге, других городах. Активно ведется работа с госсектором. С сентября стартует новый сезон мероприятий, которые мы запускаем с Минпросвещения России, Минтрансом России и многими другими ведомствами.

Светлана Журова, депутат Госдумы, олимпийская чемпионка:

- Август - возможность и поработать, и отдохнуть. Сейчас День Ленинградской области - хороший повод съездить на родину. Есть планы поехать в Казань - там много мероприятий по спорту, в том числе Игры будущего. Я была одним из их инициаторов. Плюс форум во Владивостоке. Не отказываюсь от недельного похода на Эльбрус. У нас хорошая компания, с моими друзьями, с довольно жесткими условиями восхождения. Еще есть остров Коневец на Ладоге, у Валаама. Там мой ребенок в православном лагере, и я ему завидую по-хорошему.

Юрий Барзыкин, вице-президент Российского союза туриндустрии:

- Продолжает идти огромный поток информации по развитию туризма. Мне в августе его надо будет обработать. Также на излете лета готовлюсь к международному туристическому форуму в Казахстане - формирую повестку форума. На сентябрь планируем проекты с Пермским краем - готовлю их сейчас. И все это делаю, «отдыхая» в родном Сочи.

Вадим Панов, писатель-фантаст:

- Готовлю новые проекты, которые станут подарком для фанатов.

Юрий Норштейн, художник-мультипликатор:

- Ничего не хочу успеть, никуда не спешу и ни на какие вопросы не отвечаю.