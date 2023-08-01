«У нас каждый выезд такой»: о чем рассказал героический экипаж танка, который в одиночку разгромил колонну ВСУ

Командир танка с позывным «Алеша»: «Мы не знали, то просто так выйдет. У нас каждый выезд такой». Фото: t.me/yakutiavseprosvo

На телеграм - канале «Якутия: все про СВО» появилось интервью с тем самым героическим экипажем танка, воины которого в начале июня в одиночку остановили колонну ВСУ на натовской бронетехнике.

«Они представлены к высоким государственным наградам. В экипаже этого героического танка служит наш земляк якутянин. Достойный сын народа Саха. Он передает привет маме, отцу, братьям, сестрам и всем близким! Уруй Айхал!!!», - пишут авторы поста и показывают тех, кем восхищаются миллионы людей по всему миру.

А три танкиста танка, который на знаменитом видео назвали «Алешей» говорят, что все, чем мы так восхищались на этих эпичных кадрах…просто их будничная работа.

Командир танка (позывной Ласка) благодарит экипаж: «Мы не знали, что просто так выйдет. Сейчас видео докатится до них, и они увидят, что один танк полностью перекрыл их «контрнаступление». У нас каждый выезд такой. Есть еще видео, которое мы вам просто не показываем. Наводчиком-оператором я горжусь, он волевой человек».

- Все зависит от слаженности экипажа. Знали, куда идем. Но что столько техники не знал. По команде командира штатно отработал. Выпустил десять снарядов, - рассказал о своих действиях наводчик-оператор танка (позывной Леня), и пользуясь случаем, передал привет знакомым. Так и сказал: «Передаю привет родной Якутии, маме, отцу, братьям, сестрам и всем родственникам. У меня все хорошо, надеюсь скоро мы вернемся домой с Победой. Так и будет».

А вот у механика-водителя (позывной Монолит), что так четко маневрировал на поле боя, планы намного дальновиднее. Есть у воина мечта: хочет лично заглянуть в глаза производителям «Леопардов» и «Абрамсов».

«Как однажды сказал наш президент, если драка неизбежна, надо бить первым. Хотелось бы посмотреть в глаза западных кураторов (Украины) и передать большой привет производителем «Леопардов». Скоро сюда приедут «Абрамсы». И с ними мы тоже познакомимся. И для них это знакомство не будет бесследным. Они будут разочарованы», - заявил герой.

Имена героев пока не называют. Но известно, что «Ласка» — мобилизованный, военнослужащий запаса, ранее служил танкистом в Чеченской республике, наводчик-оператор «Леня» — тоже мобилизованный, родом из Якутии, и только «Монолит» на момент начала специальной военной операции служил в войсках по контракту.

«Ласка» рассказал о себе чуть подробнее: «Я двенадцать лет на пенсии сидел. Получается, ушел из армии в 2011 году. В Чеченской республике служил. И майор мне постоянно пожилой: «ну, где звезда-то, где звезда». А звезда, говорю, до сих пор меня ищет. Ну, вот сейчас нашла».

«Ласка» признал, что наши танкисты на ряде направлений СВО проявляют не меньше отваги: «Если оценивать мою работу, и работу других экипажей в 218-ом и 114-ом полку, то я просто завидую 60-й бригаде. Они работают вообще безбашенно. Еще круче, чем мы. Пацаны работают постоянно, так же, как и мы. Почти каждый день».

В сети также появились кадры с эвакуацией на ремонтную базу танка Т-80, который многие приняли за Т-72Б3. «Алеша» получил осколочные повреждения во время боя. А его экипаж машины боевой скоро будет награжден высокими государственными наградами. Решение уже есть.

Экипаж машины боевой будет награжден высокими государственными наградами. Фото: t.me/yakutiavseprosvo

Напомним, в Минобороны России заявили, что министр обороны России Сергей Шойгу представил к государственным наградам экипаж российского танка, проявивший мужество и героизм в ходе отражения атаки бронегруппы ВСУ на Запорожском направлении в июне 2023 года.

Подробнее о бое, где наши танкисты загнали колонну натовских бронемашин в огненную ловушку, можно прочитать на сайте «КП» в материале «У нас там один Алеша»: как русский танкист в одиночку остановил восемь бронемашин ВСУ».

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Стало известно, сколько бойцов теряют ВСУ за один день (подробнее)