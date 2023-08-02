Первая леди Китая пришла на свидание с будущим мужем в армейских брюках: что известно о любимой женщине Си Цзиньпина

В репертуаре Пэн Лиюань есть и русские песни. Например, «Ой, цветет калина». Фото: Xinhua/Landov

О личной жизни Си Цзиньпина знают не так много. Известно, что китайский лидер был женат дважды. С первой супругой, дочерью посла Китая в Британии Кэ Линлин, будущий председатель КНР сошелся в начале 1980-х годов. Пара жила в престижном районе Пекина и практически ежедневно выясняла отношения. Последней каплей стал отказ Си Цзиньпина уехать в Лондон. После этого супруги развелись, и Кэ одна перебралась в Англию.

Си недолго ходил в холостяках. В 1987 году он женился на певице Пэн Лиюань, которая моложе его на девять лет (она 1962 года рождения). Вместе они уже более 35 лет.

Кто же она - первая леди Китая?

БЛАГОДАРЯ ЕЙ ПЕРЕИЗБРАЛСЯ НА ТРЕТИЙ СРОК

Задолго до того, как выйти замуж за одного из самых влиятельных людей мира, Пэн Лиюань уже знала, какой муж ей нужен. А став супругой Си Цзиньпина, певица поняла, как вдохновить его на великие свершения.

В 1999 году в эфире гонконгского ток-шоу она призналась, что ей нужен мужчина, который будет «успешным, амбициозным и властным в отношениях». И когда ее спросили, соответствует ли муж, который был еще далек от кресла председателя КНР, ее требованиям, Пэн не поколебалась. «Я замужем за ним уже более десяти лет, конечно, он успешен», - отрезала она.

После того, как Си был избран лидером Компартии Китая в 2012 году и возглавил страну, Пэн стала первой леди.

Лиюань наслаждалась всеобщим вниманием. Она сопровождала мужа во время официальных визитов, например, была на параде в честь 70-летия Победы в Москве.

Считается, что во многом благодаря ей Си Цзиньпин смог заручиться народной поддержкой и таким образом переизбрался на третий срок.

БЫЛА ИЗВЕСТНЕЕ МУЖА

До того как Си Цзиньпин ворвался в большую политику, Пэн Лиюань была намного известнее его: она была в Китае всеми обожаемой исполнительницей народных и патриотических песен.

Любовь к музыке Пэн привила мать, знаменитая в стране оперная артистка. После учебы в консерватории в Пекине в 1984 году Лиюань вошла в состав музыкального оркестра Народно-освободительной армии Китая, где выступали лучшие музыканты. Она завоевывала награды на конкурсах, а в 1986 году получила высшую театральную награду «Цветок сливы» за главную роль в фильме «Беловолосая девушка».

Параллельно с музыкальной карьерой певица получала все новые армейские звания и в 2009 году дослужилась до генерал-майора. Без нее не обходился ни один государственный концерт, а выступление на всекитайском «новогоднем огоньке» было само собой разумеющимся. Куда бы она ни приезжала с концертами, в залах был аншлаг.

- Пэн пользуется массовой поддержкой благодаря личному обаянию и харизме, - отмечает китаевед, профессор Гилфордского колледжа Джордж Го.

По его словам, именно популярность Лиюань среди военных сыграла важную роль и в карьере Си Цзиньпина, в частности, когда в 2010 году он вошел в Центральный военный совет армии.

Несмотря на свою славу, китайская первая леди всегда тактично отходит на второй план в присутствии Си Цзиньпина. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ

В 2013 году, когда Си Цзиньпин стал первым человеком в Китае, отдел пропаганды задумал сформировать в китайском обществе правильный имидж председателя. Начали с широкого освещения семейной жизни.

Журналисты подробно рассказывали историю любви Си и Пэн, что стало необычным и неожиданным для Китая шагом.

Молодые люди познакомились в 1986 году, когда Си было 33 года, а Пэн 24. Встречу организовал общий друг. Лиюань заявилась в армейских брюках, решив проверить, обратит ли внимание молодой человек на ее внешность и купится ли на ее популярность. Но Си Цзиньпин, на тот момент заместитель мэра портового города Сямэнь в провинции Фуцзянь, оказался не промах и очаровал девушку вопросом: «Сколько существует типов пения?»

После этого Пэн поняла, что новый знакомый воспринимает ее в первую очередь как профессионала.

- Мое сердце екнуло. Разве это не идеальный муж для меня? Простой человек с собственными идеями, - вспоминала в одном из интервью Лиюань.

А сам Си влюбился в певицу на первом свидании.

- Я увидел в тебе свою будущую жену в первые 40 минут нашего знакомства, - признался он.

Пара поженилась в 1987 году. Свадебную церемонию решили не проводить, вместо этого позвали друзей и коллег на скромный ужин. А уже через пару дней Пэн уехала в Пекин на Национальный фестиваль искусств, а затем на гастроли в США и Канаду. Так шло несколько лет: жена гастролировала, а муж строил карьеру чиновника. Перед каждым возвращением Пэн ждали дома пельмени, лично приготовленные Си, а она в благодарность сшила супругу теплое одеяло.

В 1992 году у них родилась дочь Си Минцзе. Родители до сих пор оберегают ее от лишнего внимания. В прессе Тайваня ее описывали как сдержанную и прилежную девушку, чьими увлечениями являются литература и мода. Пэн пыталась привить дочери любовь к музыке и искренне расстраивалась, когда та бойкотировала занятия фортепиано.

ИКОНА СТИЛЯ

Пэн Лиюань отличается особенным стилем и уже многие годы остается законодательницей моды.

Известно, что сейчас 60-летнюю первую леди одевает китайский дизайнер Ма Кэ. Костюмы шьются вручную в одном экземпляре и строго по меркам.