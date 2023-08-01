В Индии 11 уборщиц выиграли 100-миллионный джекпот, купив лотерейный билет вскладчину

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Коллектив уборщиц мусора из индийского штата Керала, которых составляют 11 женщин в возрасте от 20 до 70 лет, с трудом сводил концы с концами, работая за гроши. Дворничихи и не верили в том, что им когда-то улыбнется удача.

Однако на этой неделе судьба этих женщин круто изменилась. И все лишь из-за импульсивного желания в очередной раз купить вскладчину лотерейный билет.

Он стоил 250 индийских рупий (280 рублей), ровно столько, сколько каждая из работниц получает в день. И сорвал джекпот в размере 100 млн. рупий (112 млн. рублей).

- Я все еще в шоке. – рассказала 49-летняя Радха. – Мы ведь все очень бедные, у нас большие семьи и большие долги.

62-летняя Бэби потратит свою долю выигрыша на восстановление дома, который был разрушен катастрофическим наводнением, случившимся в Керале в 2018 году, а 49-летняя Лакшми намерена оплатить обучение дочери. 56-летняя Лила сможет заплатить за хирургическую операцию, которая так давно нужна ее ребенку.

Одна из женщин о выигрыше немного сожалеет: в прошлом году из-за болезни почек у нее умер муж, и еще несколько месяцев назад деньги могли бы его спасти.

Больше всех счастлива 72-летняя Куттималу: у нее не было ни рупии, чтобы внести свою часть за билет, но одна из подруг заплатила за нее.

Кстати, все женщины заверяют, что после получения столь солидных сумм они не оставят работу и будут дальше убирать мусор с улиц родного города.

А сегодняшним вечером в США будет разыгран рекордный джекпот в лотерею MegaMillions. Он составляет $1,1 миллиарда.