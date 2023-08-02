Военная спецоперация на Украине 2 августа 2023: прямая онлайн-трансляция

Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

С 24 февраля 2022 года российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 2 августа 2023 года.

Российские средства противовоздушной обороны сбили несколько БПЛА, которые пытались проникнуть в воздушное пространство Москвы. Инцидент произошел в ночь на 1 августа.

В ночь на первое августа Вооруженные силы Украины предприняли безуспешную попытку атаки кораблей Черноморского флота при помощи безэкипажных катеров. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации.

Вооруженные силы (ВС) России захватили большое количество оружия НАТО в ходе боевых действий на территории Луганской народной республики (ЛНР). Все добытое в качестве трофеев изучается и документируется, а позже отправляется на склады, где определяют его дальнейшую судьбу.

Российские войска уничтожили ЗРК IRIS-T в Херсонской области. Уничтожено также две лодки и десять украинских военнослужащих.

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины выпустили около 80 снарядов по Белгородской области и несколько взрывных устройств сбросили с беспилотников.

Начальник Генштаба Вооруженных Сил (ВС) Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов посетил один из командных пунктов на Запорожском направлении.

Министерство обороны РФ сообщило, что в ночь на вторник, 1 августа, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались при помощи трех полупогружных безэкипажных катеров атаковать российские гражданские транспортные суда, которые направлялись к проливу Босфор.

ВС России уничтожили склад боеприпасов морской пехоты ВСУ в ДНР.

Российская система ПВО за сутки перехватила 16 ракет HIMARS и 21 беспилотник ВСУ. С начала спецоперации уничтожено 5402 беспилотника ВСУ.

Российские войска улучшили позиции на Купянском направлении. Были отражены две атаки украинских десантников.

Ополченцы Донбасса и добровольцы СВО получат статус ветеранов боевых действий. Документ получат в том числе ополченцы, сражавшиеся с неонацистами с 2014 года.

Глава Министерства обороны Российской Федерации Сергей Шойгу представил членов экипажа танка, в одиночку остановившего колонну бронетехники ВСУ, к государственным наградам.

Российская ПВО уничтожила украинский вертолет Ми-24 в Херсонской области. Вертолет ВСУ сбит на правом берегу Днепра в районе населенного пункта Михайловка.

ВСУ обстреляли автобус с пассажирами кассетными боеприпасами в ДНР.

В Севастополе, в районе Кара-Кобы, сбит беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Падение устройства вызвало детонацию на земле, после чего загорелись кустарники и трава.