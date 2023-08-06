Моряк и его собака два месяца дрейфовали в океане без связи и еды и чудом выжили

Моряку пришлось оставить собаку в Мексике. Фото: 9news.com.au

Тим Шэддок когда-то работал в крупной IT-компании в Сиднее. «Я каждый день носил деловой костюм и галстук, но в глубине души всегда чувствовал, что это не мое», - теперь рассказывает он журналистам.

И в один прекрасный день 51-летний Тим решил бросить свою высокооплачиваемую работу и перебраться в Мексику, чтобы жить там у берега на 9-метровом катамаране.

Наглядно Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Помогли частые медитации

Жил Шэддок отшельником, а единственным его другом стала дворняга по кличке Белла, которую он подобрал на улице. И была у австралийца мечта - отправиться в одиночное морское плавание от Мексики до Французской Полинезии. А это, между прочим, почти 7000 километров.

К своему путешествию Шэддок готовился целый год и, казалось, предусмотрел все мелочи. Но, как говорится, гладко было на бумаге... После отплытия первые две недели апреля все шло нормально, а затем катамаран моряка-одиночки попал в такой шторм, что у судна сломались и паруса, и электроника.

- Течение постоянно меняло направление, а ветер менялся еще чаще. В какой-то момент мое судно закрутило так, что я подумал, мы попали в воронку, - говорит австралиец.

Катамаран был для мужчины и плавсредством, и домом. Фото: 9news.com.au

Следующие два месяца Шэддок и Белла провели одни, дрейфуя посреди Тихого океана. К счастью, у мореплавателя остались рыболовные снасти, и он ловил рыбу в океане. Улов мужчина и его питомица ели в сыром виде. Потому что вдобавок ко всем неприятностям австралиец лишился возможности готовить еду на автоматической плите.

На рыбалку Тим выходил только рано утром или поздно вечером. В остальное время он мог быстро получить ожог или солнечный удар под палящими лучами солнца. Весь остальной день Шэддок прятался под навесом своего катамарана. А в качестве пресной воды они использовали капли дождя, которые Тиму удавалось собирать.

Что помогло ему выжить и не сойти с ума? Частые медитации и необходимость заботиться о своем четвероногом друге. По крайней мере так Тим Шэддок сейчас говорит журналистам.

Прощай, компаньон!

12 июля, когда он уже почти отчаялся, случилось чудо. Точнее, чудо спустилось с небес - вместе со звуком вертолета. На вертушке были рыбаки, высматривавшие косяки тунца. Тим Шэддок стал махать руками, его заметили. С вертолета сообщили о неожиданной находке на проходивший неподалеку рыболовецкий траулер. Вскоре на помощь выслали катер.

Удивительно, но врач, находившийся на борту траулера, отметил, что жизненные показатели мужчины в норме. Шеддок держался молодцом, правда, признался, что ему необходимы хорошая еда и отдых, чтобы восстановить силы. Мужчина решил вернуться в Австралию, где у него живет дочь. С Беллой тоже все в полном порядке.

Из путешествия Тим Шэддок вернулся похожим на Деда Мороза. Фото: 9news.com.au

Вот только журналисты, встречавшие Шэддока в Австралии, были обескуражены: робинзон прибыл на родину без своего четвероногого друга. Оказывается, сойдя на берег в Мексике, он отдал своего компаньона по опасному плаванию в добрые руки. Объяснил это решение моряк просто: «В Австралии очень строгие правила по карантину животных, поэтому просто так я Беллу привезти с собой не мог».

Путешествие Шеддока - вовсе не рекорд в экстремальном плавании. Широко известен случай Стивена Каллахэна, которого мотало на надувном плоту 76 дней. В 1952 году американец хотел принять участие в регате в Атлантическом океане, но его судно потерпело крушение, поэтому мужчина был вынужден воспользоваться спасательным средством.

Ситуация у Каллахэна была гораздо хуже, чем у Шэддока, ведь из-за маленьких размеров плота американец не мог даже полностью выпрямиться. В дополнение к этому плот явно не был рассчитан на длительную эксплуатацию и мог спустить воздух в любой момент.

Каллахэн отчаянно боролся за свою жизнь. Пропитание он добывал рыбалкой и охотой на птиц, а воду получал из небольшого опреснителя и дождевой воды.

Когда мужчину подобрали, он очень исхудал и весь был покрыт соляными ожогами. Да и психологически ему было очень тяжело, ведь в экстремальных условиях моряк провел два месяца. Но со временем Каллахэн отошел от стресса и написал мемуары.

СОВЕТЫ БЫВАЛЫХ

Главный вопрос - питьевая вода

Олег ГЕГЕЛЬСКИЙ, эксперт по выживанию:

- Инциденты на море нередки и зачастую происходят из-за неподготовленности или глупости людей. Но во многих случаях причинами трагедии являются проблемы с техникой или стихийные бедствия. Проблема таких «потеряшек» в том, что поиски одинокого судна среди огромного Тихого океана - это история даже не про иголку и стог сена, а про молекулу и сенохранилище, настолько велики площади водной глади. Самая главная сложность - отсутствие радиосвязи.

В целом возможность выжить зависит от трех составляющих: ресурсы, которые были у человека в тот момент, когда он попал во внештатную ситуацию, состояние окружающей среды (шторм, температура моря) и навыки, которыми владеет «выживальщик». В принципе все яхтсмены проходят специальную подготовку, а их суда имеют необходимое оборудование. Так что если у австралийца не было проблем со здоровьем, то продержаться два месяца в море было вполне возможно. Без еды человек может прожить минимум три недели, поэтому самый насущный вопрос в таких обстоятельствах - питьевая вода.

Давать же советы тем, кто вышел в море без подготовки и попал в беду, бессмысленно. Это как советовать что-то людям, которые летят вниз с девятого этажа, - тут остается уповать лишь на чудо.

ВАЖНО!

Что обязательно нужно взять в путешествие

К любому путешествию, даже выходу в лес, надо готовиться: взять аптечку с лекарствами и перевязочным материалом, а также запасы еды и питья. Если идете на лодке, на борту обязательно должен быть трехдневный резерв воды и высококалорийных продуктов, например, орехов, сублимированных продуктов, тушенки. Без подпитки мозг иногда может начать вести себя неадекватно, тогда есть шанс попасть в еще большую беду.