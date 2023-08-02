«Cил на борьбу не осталось»: Почему 83-летний брат Бориса Моисеева отказался спорить за миллиардное наследство

Сергей Горох (справа) много лет был помощником шоумена. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

В сентябре прошлого года 68-летний Борис Моисеев ушел из жизни, не пережив третьего инсульта. Более 10 лет артист сражался за жизнь. После первого инсульта Борис с трудом говорил, да и ходил еле-еле, опираясь на своего помощника Сергея Гороха.

Продал дачу

Дача артиста тогда ушла с молотка. Это вызвало недовольство родного брата Моисеева Маркса Толкача. Сергей Горох объяснял журналистам: мол, денег на лечение не хватает, пришлось продать фазенду.

- Особых трудностей Борис не испытывал, ведь ему помогали Алла Пугачева, Нелли Кобзон и Надежда Бабкина. Все эти годы они оплачивали лечение и быт артиста, - заверил KP.RU промоутер Сергей Лавров.

В последние два года Моисеев не выходил в свет. Жил затворником в своей квартире на Садовом кольце. Рядом с ним были сиделка и его бессменный помощник Сергей Горох, который параллельно устроился на административную должность в театр Надежды Бабкиной.

Брат Бориса Моисеева Маркс Толкач. Фото: СОЦСЕТИ

Оформил дарственную на директора

- Последние два года я не мог дозвониться до Бориса, все телефоны его были отключены, - говорит в телефонном разговоре с KP.RU 83-летний брат Моисеева Маркс Толкач, который много лет назад с семьей переехал из России в Канаду. - Директор Бори Сергей Горох, когда мы с женой ему звонили, не брал трубку. Мы не могли ни поздравить брата с праздниками, ни узнать о его здоровье. О смерти Бориса я узнал не от Гороха, а от журналистов. Позвонил Гороху - Сергей снова меня проигнорировал. Потом выяснилось, что за полтора года до своей смерти Борис оформил на него дарственную. Подозреваю, что брат уже не соображал, что делает. Просто подмахнул бумаги...

Друзья посоветовали мне связаться с адвокатской конторой Александра Добровинского. Звездный юрист сразу озвучил гонорар - 20 процентов от наследства Бориса. «Берите хоть 30! Только помогите восстановить справедливость», - сказал я ему.

Я отправил Добровинскому необходимые документы. Все это было заверено у нотариуса. Пришлось заплатить более 5000 долларов за их сбор и пересылку.

Через некоторое время мне звонит помощник Добровинского и говорит: мол, надо пойти в посольство России в Канаде и там заверить мою подпись. Там изучили мои документы и сказали, что ничего заверять не будут. Для открытия наследственного дела достаточно штампа нотариуса. После чего Добровинский пропал.

У меня уже закрались мысли: а вдруг Горох ему посулил 50 процентов от наследства Бориса?

- И что вы будете делать дальше? Наймете другого адвоката?

- Я пожилой человек, сил на борьбу не осталось. Прилететь в Россию не смогу. С моим здоровьем уже тяжело переносятся такие поездки. Думаю, нет смысла бороться, все уже прибрал к рукам Горох.

- Кто сейчас живет в квартире Бориса?

- Не знаю. Думаю, Горох уже вывез оттуда все ценности. Соседка видела, как картины складывают в грузовик.

«Называл меня Тятя»

- Борис был богатым парнем. Квартира роскошная: картины, антиквариат, бриллианты, посуда очень дорогая. Куда это все делось? Наследство брата оценивается в десятки миллионов долларов! И все это досталось чужому человеку, - сетует Маркс Толмач. - Да, Горох ухаживал за братом все эти годы, и я ему благодарен за это. Считаю, что было бы справедливо, если Сергею отошла бы половина наследства Бориса. Но, видимо, Гороху хотелось большего. Конечно, обидно. Из родни ведь у Бориса никого, кроме меня, не было.

Если посчитать и оценить, сколько я вложил в Бориса... Брат родился, когда мне было 14 лет. Все деньги, которые я зарабатывал на кожевенном заводе, я отдавал матери, потому что она растила нас одна. Я Борису был как отец: водил в сад, в школу, устроил его в танцевальный класс Дома культуры. Борис всю жизнь называл меня Тятя. Я его кормил и содержал до того момента, как он стал звездой. А сейчас видите, как все повернулось...

Но я ничего больше делать не буду. Куда я сейчас буду звонить? Кому? - разводит руками брат Моисеева.

КОНКРЕТНО

Что получил директор артиста

Со слов Маркса Толкача, это четыре квартиры певца: две в Москве (одну из них, в районе метро «Крылатское», Горох уже продал), вторая (на Краснопролетарской улице) стоит больше миллиона долларов. Квартиры в Юрмале и в Болгарии, в одном доме с Лолитой и Надеждой Бабкиной. Плюс банковские счета шоумена.

По словам брата, квартира, в которой жил Моисеев, напоминала королевский будуар. У Бориса было много коллекций украшений: жемчуг, бриллианты, изумруды... Что-то ему дарили, но большую часть камней Моисеев покупал сам. Особенно он любил изумруды.

Справка «КП»

Маркс Толкач - старший брат Бориса Моисеева. Родился в 1939 году в Могилеве. Мать троих мальчиков (был еще один брат - самый старший, Анатолий) работала в две смены на кожевенном заводе. О родном отце братьев почти ничего не известно.

Какое-то время Маркс занимал должность заместителя начальника производства на белорусском заводе «Химволокно», затем курировал строительство на селе.

Первый его брак продлился 36 лет. А в 2005 году Толкач женился на бывшей участнице танцевального трио «Экспрессия», которая работала бок о бок с Борисом Моисеевым. После свадьбы Толкач переехал вместе с женой в Канаду, где живет и сейчас.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

«Удачи Марксу в начинаниях!»

- Марик (Маркс, брат Моисеева. - Ред.) мне не звонил, - оправдывался перед репортерами на недавнем фестивале «Славянский базар» директор покойного артиста Сергей Горох, прилетевший на открытие памятной доски Борису Моисееву в Могилеве.

Адвокат Александр Добровинский тоже заверил KP.RU, что ни в каких заговорах не участвует:

- К сожалению, господин Толкач так и не смог прислать нам апостилированную доверенность (международная стандартизированная форма заполнения сведений о законности документа. - Ред.) или доверенность, заверенную в российском консульстве. Без соответствующих полномочий мы бессильны что-либо сделать. Но такова воля несостоявшегося доверителя. Я желаю удачи Марксу Толкачу в его начинаниях!

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