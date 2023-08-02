За Витушкой

Река Витушка местами переходит в каскад прудов. Фото: Евгений САЗОНОВ

Ранним прохладным июльским утром, в очередной раз убедившись, что человек предполагает, а Господь располагает, я с удивлением обнаружил себя на берегу речки Витушки на окраине Калининградской области.

Впервые за долгое время от меня ничего не зависело, а потому я никуда не спешил, ни о чем не волновался и ни о чем не думал. Я даже не ждал, что мимо проплывет труп моего врага (ну помните китайскую пословицу: «Если долго сидеть на берегу реки, то...»?). Просто сидел и смотрел на идеальное водное зеркало, в отражении которого прихорашивались одинокие облака...

Мир нетерпеливо переминался с ноги на ногу у меня за спиной, ожидая, когда я изволю в него вернуться. Но, пораженный тем, что существует пение птиц, шелест ветра, плеск воды, я не спешил. Соскучился по всему этому, как любой житель мегаполиса, который работает, а не делает вид, что работает. В общем, бежит со всех ног, только для того чтобы хотя бы оставаться в одном месте...

И вот вдруг - остановился. И увидел, что мир прекрасен. И задумался, как наши родители все-таки находили время на то, чтобы и работать, и жить. Моя мама, растившая сына одна, пахала за двоих на трех работах. Тем не менее и в гости мы ходили, и к нам друзья забегали, дни рождения справляли, на застольях песни пели, с речки не вылезали, грибы собирали, змеев воздушных запускали. Книжки читали, в конце концов. А сейчас города превратились в какие-то реактивные двигатели, намертво прикрепленные к земле. Ревут, огнем плюются, топливо жрут, но никуда не летят. Только всасывают в себя людей и время, равнодушно сжигая их в своем чреве.

Кувшинки имеют еще одно романтическое имя - нимфеи. И они стоят того, чтобы на них полюбоваться подольше. Фото: Евгений САЗОНОВ

Москву недаром называют городом одного дела (хотя все населенные пункты сейчас стараются брать пример со столицы). Из-за расстояний и собственной занятости действительно успеваешь решить лишь одну задачу в сутки. Ради двух надо поторопиться. Ради трех - развить вторую космическую скорость. В таких условиях немудрено выгореть.

Чтобы этого не случилось, надо сбросить скорость, кинуть машину на обочине и уйти в лес. Или в парке босым побродить. Или на берегу реки присесть. Открыть окно в природу. Или дверь. Да хоть форточку! Хлебнуть воздуха чистого. А то квартиру мы регулярно проветриваем, а душу - от случая к случаю.

Такие прогулки наедине с природой сильно нужны современному человеку. Отдохнуть сердцем и душой. И опять же - положительные эмоции. Впечатления и память - это единственное, чего у нас не отнять.

Сейчас модно ходить к психологам и проговаривать свои проблемы. Но ни один разговор с мозгоправом не даст тебе столько, сколько возможность помолчать с природой. Хитрость психологов в том, что они позволяют тебе самому сформулировать свои трудности за твои же деньги. Природа дарит ту же самую возможность безвозмездно. Да еще бонусом идет возвращение к душевному балансу.

Мы гораздо сильнее и умнее, чем думаем. Природа - ключик, что открывает опечатанное хранилище наших умений. Только надо встать пораньше. Не ради работы или самолета. А ради себя. Просто проснуться с первыми птицами. И пойти на реку. Или за нее. Например за Витушку - речку на окраине Калининградской области. Таких речек сотни тысяч в России. И они ждут нас - усталых путников... на склоне жизненных лет... или перед склоном...

Я просидел наедине с водой, кувшинками и плакучими ивами почти два часа. И давненько я не чувствовал себя таким отдохнувшим душой.

Мир, устав меня ждать, плюнул и убежал далеко вперед. И я его потом полдня догонял - работу же никто не отменит. Но совсем не устал в этой погоне. То, что раньше было тяжелой обязанностью, теперь превратилось в игру, в спорт.

Мы гораздо умнее и сильнее, чем о себе думаем. Только ключ от хранилища этих умений держите поближе к сердцу.

И почаще отпирайте дверь.

Или окно.

В природу.