Герой спецоперации «Z» капитан Хорьков с ротой отбил более десятка атак

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Мужественные подвиги достовернее слов», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А воинам повторял: «В сущности нет ничего вреднее и даже более - никто не может быть так жесток, как вредны и жестоки по результатам своих действий сентиментальные люди. Человек, любящий своих ближних, человек, ненавидящий войну, - должен добить врага, чтобы вслед за одной войной не началась другая».

ПОДСТРЕЛИЛ ВРАЖЕСКИЙ КВАДРОКОПТЕР

Ефрейтор Вячеслав Махновский

«Выполняя специальные задачи в составе дозорной группы, ефрейтор Вячеслав Махновский обнаружил дрон камикадзе противника, приближающийся к позициям российских войск. После доклада и уточнения по средствам связи Вячеслав получил задачу уничтожить БПЛА боевиков. Махновский открыл точный огонь из стрелкового вооружения по квадрокоптеру. Благодаря профессионализму и мужеству ефрейтора Вячеслава Махновского вражеский дрон-камикадзе кустарного производства, предназначенный для нанесения огневого удара по подразделениям российских войск, был поражены и сдетонировав воздухе, не успев приблизиться к позициям российских войск».

ОТБИЛ БОЛЕЕ ДЕСЯТКА АТАК

Капитан Дмитрий ХОРЬКОВ

«В ходе ведения наступательных действий на важном стратегическом направлении командир мотострелковой роты капитан Дмитрий Хорьков со своим подразделением продвинулся вглубь обороны украинских националистов. Закрепившись на новом рубеже, Хорьков своевременно выполнил комплекс мероприятий по защите своего подразделения от средств поражения, рассредоточил личный состав на безопасных расстояниях между объектами подразделения, исключающих их совместное поражение в результате систематических ракетно-артиллерийских обстрелов со стороны украинских боевиков. Противник, пытаясь выбить российских военнослужащих с занимаемого рубежа, более десяти раз атаковал позиции мотострелков силами штурмовых отрядов, усиленных бронетехникой, а также нанося удары с применением артиллерии и минометов. Находясь под огнем националистов, не теряя самообладания, Хорьков оперативно выявлял направления ударов и огневые точки противника, руководил подчиненными в бою, передавал координаты целей для организации артиллерийской поддержки. Грамотное управление вверенным подразделением и решительные действия Хорькова позволили выполнить поставленную боевую задачу, закрепиться и удержать занимаемые позиций, отразив все атаки противника. Удержанный подразделением капитана Дмитрия Хорькова плацдарм стал основой для развития наступления российских подразделений на данном направлении».