У президента Кеннеди был роман с Марлен Дитрих. Они уединились через час после знакомства

Легендарная актриса была приглашена в Белый дом, чтобы пропустить с президентом пару стаканчиков Фото: EAST NEWS

Джон Фицджеральд Кеннеди был одним из самых знаменитых президентов США. И чуть ли не с каждым годом выявляются новые подробности его личной жизни. Всем известно, что у него был роман с Мэрилин Монро (получивший более чем яркое отражение в недавно вышедшем фильме «Блондинка»), но, оказывается, он переспал еще с одной голливудской дивой: Марлен Дитрих. Это следует из недавно опубликованных в журнале The New Yorker дневников знаменитого критика Кеннета Тайнена (1927-1980). Тот дружил с Дитрих, и она о многом ему рассказывала. Разница в возрасте между Кеннеди и Дитрих составляла больше 15 лет, - на момент встречи в 1962 году актрисе уже исполнилось 60. Но это им не помешало.

Легендарная актриса была приглашена в Белый дом, чтобы пропустить с президентом пару стаканчиков. Согласно дневникам, где цитируются слова Дитрих, не прошло и часа, как они с Кеннеди оказались в постели. Дж. Ф. К. сказал Марлен: «Надеюсь, ты никуда не торопишься?» Она ответила, что торопится: «2000 евреев меня ждут, чтобы вручить памятный знак». (Немка Дитрих была известна как яростная противница фашизма). «Они ждут меня к семи, а сейчас 6.30». «Значит, у нас не так много времени», заметил президент.

«Все было очень мило и очень быстро», - продолжала Дитрих. - «Потом он уснул. Я посмотрела на часы, они показывали 6.50». Актрисе пришлось разбудить президента, чтобы он проводил ее к выходу.

Джон Фицджеральд Кеннеди был одним из самых знаменитых президентов США Фото: EAST NEWS

На прощание Кеннеди задал актрисе вопрос: «Скажи, а ты не занималась этим с моим отцом?» Речь шла о Джозефе Кеннеди, известном бизнесмене и государственном деятеле. В 30-е они с Дитрих дружили.

«Нет, Джек, - искренне ответила я. - Никогда».

«Ну что ж, хоть в этом я его опередил», - сказал Кеннеди.

«После чего дверь лифта закрылась, и больше я никогда его не видела».

К слову, не исключено, что Дитрих соврала: в биографии Кеннеди, написанной Полой Бирн, утверждается, что роман между нею и Джозефом Кеннеди все-таки имел место.