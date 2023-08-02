Жуткие тайны смолинского маньяка: почему мать Ческидова мечтала взять еще одну девушку из детского дома

Мать маньяка Валентина Андреевна Фото: Егор ИВЛЕВ

Стали известны новые подробности из жизни семьи Владимира Ческидова, который 14 лет назад похитил 19-летнюю девушку, которую сделал рабыней и на ее глазах убил предыдущую «жену». Останки криминалисты нашли в подвале дома на окраине Челябинска.

Как стало известно, у следствия возникли вопросы - не рождались ли у Екатерины за 14 лет изнасилований дети от Владимира Ческидова. Однако его мать Валентина Андреевна заявила на допросе, что сын не может иметь детей, он бесплоден. (Женщине, напомним, предъявили обвинение как соучастнице похищения, сейчас она под подпиской о невыезде).

Между тем в разговоре корреспондента KP.RU с подругой Валентины Ческидовой всплыла интересная деталь.

- Однажды Валя мне заявила: «Я хочу взять себе девочку из детдома», - рассказала жительница Смолино Надежда Ивановна. - Я обалдела, говорю ей: «Тебе же под 70 лет уже, зачем тебе дочь? Тебе внуки нужны. Пусть Володя женится, ребенка заведет!». Она отмахивалась: «У него уже не будет детей. Ему это не надо». И щебечет, что уже выбрала подходящую девочку. Имя ее называла: Катеринка, Катеринка. Рассказывала, что навещала эту девочку в детдоме, возила ей гостинцы, одежду. Но ей ребенка в итоге не дали.

- Подождите. Вы же знаете, что девушку, которую похитил Володя, зовут Екатерина и она из детдома?

Пенсионерка в шоке.

- Нет, я этого не знала. Тогда вообще ничего не понимаю.

По словам женщины, рассказы про девочку из детдома велись, когда - по датам - Катя уже жила в доме Ческидовых (то есть, намного позже 2009 года), но до того, как Валентина объявила подруге, что у Володи появилась «девушка».

И что это было? Пожилая женщина действительно собиралась взять в дом сестренку для своего сына? Или таким образом фантазировала, как может «легализовать» появление в доме посторонней девушки?

В истории семьи Ческидовых загадок становится все больше и больше.

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