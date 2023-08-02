Герой битвы с колонной бронетехники укронацистов - парень из якутского села, откуда вышло много Героев Советского Союза

Губернатор Якутии Айсен Николаев
Фото: Иван МАКЕЕВ
…- Айсен Сергеевич, доброе утро! Мы восхищаемся «Алешей» – танком и танкистами, которые разгромили колонну бронетехники укронацистов.
Скажите, пожалуйста, там и ваш парень, да, из Якутии? Как говорят, из якутов.
- Мы очень горды тем, что одним из членов экипажа, который подбил восемь вражеских танков и бронемашин в одном бою, который мы все видели, - является нашим земляком.
- Как вы это узнали?
- А он как раз (вот по Первому каналу показали) передал на якутском языке привет своим родным, близким.
Мы, конечно, горды тем, что наши ребята вместе с бойцами из других регионов России сегодня защищают свободу нашей страны в специальной военной операции.
- Скажите, а вы же часто бываете в зоне СВО, вы знаете этого парня с якутским именем «Алеша», так скажем.
- Мы знаем откуда он, о нем теперь вся Якутия говорит.
Лично мне не довелось еще с ним познакомиться, уверен, дай Бог, у нас будет такая возможность.
- А вы будете ему звонить?
- Смотря какая сложится оперативная обстановка, конечно, мы будем с ним на связь выходить.
С военными частями наши соответствующие структуры уже тоже в контакте.
- А с родственниками его вы уже связались, как я понял?
- Мы еще не связывались, но мы уже знаем, кто они…
Тут же вещь такая, что не надо особо пока огласки.
Да мы, якуты, и сами такие люди, что сильно по таким вопросам везде светиться не будем. И тоже ребята наши такие - не хотят.
Мы сами видели, как наш парень себя скромно ведет.
- А кто его родители?
- Я сейчас в общих чертах говорю – он из якутского простого села.
- Либо оленеводы, либо охотники его родные?
- Это наш сельскохозяйственный район…
- То есть, не будем это раскрывать?
- … район, который занимается традиционным сельским хозяйством, да.
С его малой родины, хотя его родина - небольшая деревня, вышло уже в свое время несколько героев Советского Союза, в том числе.
- То есть, во время Великой Отечественной?
- Да.
- Когда можно будет с вами связаться, может «Алёша» в отпуск приедет?
- Учитывая наши с тобой добрые отношения, я тебе напишу.
- Спасибо огромное!