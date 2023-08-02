Герой битвы с колонной бронетехники укронацистов - парень из якутского села, откуда вышло много Героев Советского Союза

Губернатор Якутии Айсен Николаев Фото: Иван МАКЕЕВ

…- Айсен Сергеевич, доброе утро! Мы восхищаемся «Алешей» – танком и танкистами, которые разгромили колонну бронетехники укронацистов.

Скажите, пожалуйста, там и ваш парень, да, из Якутии? Как говорят, из якутов.

- Мы очень горды тем, что одним из членов экипажа, который подбил восемь вражеских танков и бронемашин в одном бою, который мы все видели, - является нашим земляком.

- Как вы это узнали?

- А он как раз (вот по Первому каналу показали) передал на якутском языке привет своим родным, близким.

Мы, конечно, горды тем, что наши ребята вместе с бойцами из других регионов России сегодня защищают свободу нашей страны в специальной военной операции.

- Скажите, а вы же часто бываете в зоне СВО, вы знаете этого парня с якутским именем «Алеша», так скажем.

- Мы знаем откуда он, о нем теперь вся Якутия говорит.

Лично мне не довелось еще с ним познакомиться, уверен, дай Бог, у нас будет такая возможность.

- А вы будете ему звонить?

- Смотря какая сложится оперативная обстановка, конечно, мы будем с ним на связь выходить.

С военными частями наши соответствующие структуры уже тоже в контакте.

- А с родственниками его вы уже связались, как я понял?

- Мы еще не связывались, но мы уже знаем, кто они…

Тут же вещь такая, что не надо особо пока огласки.

Да мы, якуты, и сами такие люди, что сильно по таким вопросам везде светиться не будем. И тоже ребята наши такие - не хотят.

Мы сами видели, как наш парень себя скромно ведет.

- А кто его родители?

- Я сейчас в общих чертах говорю – он из якутского простого села.

- Либо оленеводы, либо охотники его родные?

- Это наш сельскохозяйственный район…

- То есть, не будем это раскрывать?

- … район, который занимается традиционным сельским хозяйством, да.

С его малой родины, хотя его родина - небольшая деревня, вышло уже в свое время несколько героев Советского Союза, в том числе.

- То есть, во время Великой Отечественной?

- Да.

- Когда можно будет с вами связаться, может «Алёша» в отпуск приедет?

- Учитывая наши с тобой добрые отношения, я тебе напишу.

- Спасибо огромное!

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