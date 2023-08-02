ФСБ задержала жителя Тамбовской области за попытку вступления в ВСУ

Задержанный в целях вступления в ряды ВСУ инициировал электронную переписку с представителями националистического формирования Украины

Сотрудники Федеральной службы безопасности России пресекли противоправную деятельность гражданина России, жителя Тамбовской области. Его будут судить за приготовление к государственной измене в форме перехода на сторону противника.

- Задержанный в целях вступления в ряды ВСУ инициировал электронную переписку с представителями националистического формирования Украины, которые осуществляют работу по набору и подготовке добровольцев из числа граждан России для участия в военных действиях против Вооруженных сил России, — пояснили в ФСБ России.

В ведомстве отметили, что подозреваемый переписывался с украинскими спецслужбами с апреля по июнь 2023 года, а также вел поиск и занимался изучением специализированной литературы по тактической медицине, полевой фортификации, вооружению и военной технике.

Начитавшись специализированной литературы тамбовчанин решил выехать на территорию Украины через Турцию. Вот тогда он и был задержан сотрудниками ФСБ России.

- В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье ч. 1 ст. 30, ст. 275 УК РФ (приготовление к государственной измене). Оперативно-разыскные мероприятий и следственные действия продолжаются, — уточнили в ФСБ России.