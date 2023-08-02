На смену клетчатым сумкам пришли цементные мешки: Как Россия влияет на модные тренды

В Китае такой комплект стоит порядка 4000 рублей и пользуется бешеным спросом Фото: соцсети

Мода, как известно, дама капризная и непредсказуемая. То вдруг на заре перестройки на Западе невероятную популярность обрели советские военные шинели и шапки-ушанки, в которых по улицам Парижа и Нью-Йорка щеголяли модники и модницы, то скандинавы с удовольствием начали покупать (и продолжают это делать) валенки российского производства - ведь это и вправду удобно и практично.

А вот в Китае стали популярны «витпуджи». Такой принт нанесен на ленту, являющуюся в КНР частью наряда школьниц-выпускниц, ровно такого же, какой юные россиянки выбирают для последних звонков. Школьная форма из сарафана и фартука, банты, только вот лента не красная, а синяя. А «витпуджи», как нетрудно догадаться, исковерканное русское «выпускник». Кстати, многие вспомнили, что когда-то тоже носили кроссовки «абибас».

Фото: Соцсети

В Китае такой комплект стоит порядка 4000 рублей и пользуется бешеным спросом. Равно как и еще один хит продаж - сумка-шопер, похожая на пластиковые мешки из-под цемента производства российского предприятия «Спасскцемент». Стоит такой модный аксессуар в Поднебесной около 3000 рублей в пересчете на наши деньги, никаких изменений в логотип компании сделано не было, не убрали даже адрес и телефон корпорации, а бесплатной рекламе в «Спасскцементе» очень рады. По всей видимости, такой сумасшедшей популярности этот принт обязан изображению амурского тигра. Это животное в Китае, как и в России, занесено в Красную книгу, и относятся к нему с большим почтением.

Фото: Соцсети

Словом, живет дело гигантов модной индустрии Gucci и Balenciaga, сделавших не так давно ультрамодные реплики на знаменитые клетчатые сумки российских челноков. Когда б вы знали, из какого сора растут хиты высокой моды...

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