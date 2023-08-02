Немцы в бешенстве: Премьер Баварии потратил 180 тысяч евро из бюджета на фотосессии

Зедер потратил из бюджета Баварии на работу фотографов почти 180 тысяч евро Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министра Баварии Маркуса Зедера, известного своими потрясающими снимками на обложках журналов, уличили в сногсшибательных расходах на профессиональные фотосессии. Как пишет Politico, чтобы подчеркнуть свою внешность, лишь в прошлом году 56-летний Зедер потратил из бюджета Баварии на работу фотографов почти 180 тысяч евро (более 18 миллионов рублей).

Проведенное расследование показало, что это внушительно больше, чем в последний год работы предшественника Зедера – Хорста Зеехофера, покинувшего пост главы Баварии в 2017 году. Тогда на фотосессии политика выделялось всего около 11 тысяч евро (чуть более 1 миллиона рублей). Таким образом, с учетом инфляции за время пятилетнего правления Зедера немецкие налогоплательщики стали платить за правительственных фотографов в 20 раз больше.

Кроме того, выяснилось, что в баварской канцелярии на постоянной основе и так работает один фотограф, оклад которого составляет более 36 тысяч евро в год (3,6 миллиона рублей). Но по разным причинам он не всегда имеет возможность присутствовать на нужных мероприятиях, поэтому помощники Зедера нанимают внештатных фотографов.

Негодующие баварцы потребовали объяснить столь высокие расходы на фотосессии их главы. В ответ пресс-служба Зедера заявила, что профессиональные фотографии нужны «для предоставления СМИ и общественности, а также для исторической документации».

Стоит отметить, что Маркус Зедер – не единственный немецкий политик, который любит хорошо выглядеть на страницах СМИ. Согласно данным, предоставленным самим федеральным правительством, расходы на фотографов Олафа Шольца в 2022 году достигли почти 1,5 миллиона евро. А вот Ангела Меркель тратила на фотосессии на 80% меньше своего преемника на посту канцлера.

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