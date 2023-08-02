«Процесс запущен»: Мария Захарова рассказала об открытии новых посольств России в Африке

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На сегодняшний день имеются договоренности об открытии посольств России в некоторых государствах Африки, с которыми есть давно установленные дипломатические отношения. Об этом в среду на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос «Комсомольской правды».

В конце прошлой недели по итогам второго саммита «Россия-Африка» об открытии новых посольств России в африканских странах она сообщила: «Сейчас этот процесс уже запущен. Идут переговоры с целым рядом стран».

- Будут ли в новые посольства «переброшены» те российские дипломаты, которым пришлось досрочно вернуться из государств ЕС и США? Или готовятся новые кадры с необходимыми для работы в Африке знаниями?

- К работе в новых загранучреждениях будут привлекаться в первую очередь профильные специалисты-страноведы. В МИД РФ они имеются в достаточном количестве. Проявили себя на этом направлении прекрасными профессионалами, — подчеркнула Захарова.

Но с какими именно странами уже достигнуты договоренности? На этот вопрос официальный представитель МИД РФ ответила следующим образом: «Информацией о том, в каких странах и когда, мы обязательно поделимся, как только переговорный процесс с нашими партнерами это позволит сделать».

Что же касается сотрудников закрытых, к примеру, в Европе наших дипучреждений, то, по словам Захаровой, есть целая программа по их трудоустройству в соответствии с квалификацией, уровнем профессиональной подготовке и языковых знаний.

- Эта программа распространяется как на центральный аппарат, так и на загранучреждения. Здесь все решается индивидуально, но при этом подход системный. То есть в отношении каждого сотрудника рассматриваются различные параметры трудоустройства. И все это определено в соответствующей программе. Под словом программа, как вы понимаете, я подразумеваю документ. Это такое образное название, — пояснила высокопоставленный дипломат.