Дональд Трамп – предводитель террористов? Миллиардера могут посадить на 50 лет прямо перед выборами

Что имеем в итоге? Да ничего нового. Трамп выглядит как возможный кандидат на выборах значительно свежее и энергичнее то и дело протягивающего руку в вечность Байдена Фото: REUTERS

Дональд Трамп - предводитель «внутренних террористов», за что ему может быть отмерено американским правосудием до 50 лет тюрьмы. Это может случиться, если суд сочтет бывшего президента США виновным по новым уголовным обвинениям против него, выдвинутых спецпрокурором Джеком Смитом. Правда, формулировки обвинения более заковыристы, но сути дела это не меняет. Трамп замахнулся на святое: «сговор с целью обмана США», «сговор с целью вмешательства в официальные процедуры», само «вмешательство и его попытку» в эти самые процедуры и «сговор против прав».

6 января 2021 года группа сторонников Трампа, убежденных, что у него победа на выборах была украдена демократами, проникла в Капитолий, где должны были утвердить окончательные итоги голосования. Позже им припаяли юридическое определение «внутренние террористы», за что свыше сотни человек были арестованы и получили реальные сроки. Теперь утверждается, что это Трамп стоял во главе «заговора» против святых процедур, а значит, он никто другой, как главарь этих самых «террористов». Распишитесь и получите: 3 августа пожалуйте в суд по новому делу.

На бедняге Трампе уже висело два уголовных дела - за якобы выплату денег за молчание порноактрисе Сторми Дэниелс и за незаконное удержание и ненадлежащее хранение секретных документов в его резиденции Мар-а-Лаго. По первому делу суд начнется в марте, по второму - в мае. Теперь вот третья тяжба. А у него в январе уже запланированы первые собрания сторонников по выдвижению кандидатом на пост президента. Так что ритм жизни Трампа на ближайшую перспективу просматривается такой: со скамьи подсудимых на процессах - на трибуну на собраниях партийных сторонников, опять на скамью - и снова на трибуну.

Примечательно, что обвинения Трампа в посягательстве на «процедуры» выборов не сопровождаются напоминаниями о многочисленных очевидных и доказанных фактах подтасовок результатов голосования на последних президентских выборах самими демократами. Одно голосование по почте чего стоит! Ведь как тогда было? В ночь в каком-то штате лидером уходит Трамп. А утром графики Байдена взлетают буквально вертикально, и лидер уже - он. Ловкость рук, вот и вся «процедура»…

Погружаться в хитросплетения юридических формулировок и процедур, на которые, дескать, посягал Трамп, занятие для больших любителей американского правосудия. Америка, как известно, страна сутяжническая, судиться по всяким поводам - любимая национальная забава. Тем более в политике, где ставки не те, что в склоке с соседом. Просто заметим, что третье, и самое, что очевидно, тяжкое уголовное обвинение было ожидаемо. Как еще можно выбить соперника из приближающейся избирательной гонки, если он на публике показывает более хорошую спортивную форму? Юридической «подсечкой», конечно же. Одна, вторая, вот теперь и третья подоспела. Пусть покрутится со своими адвокатами, силы тратит на то, чтобы самому отбиваться, а не на Байдена набрасываться.

В последнее время Трамп, действительно, слов, говоря о нынешнем президенте, не выбирает. Пару дней назад на митинге своих сторонников в Пенсильвании назвал Байдена «тупым сукиным сыном». Так что сам нарывается…

Конечно, наблюдать за разворачивающейся «геронтологической битвой» двух престарелых претендентов на Белый дом будет весьма интересно. Ведь секира правосудия посвистывает не только над головой Трампа, но и все ближе подбирается к шее Байдена. На Капитолийском холме идут слушания о возможном участии Джо Байдена в махинациях его сына Хантера, то есть в коррупции. Республиканцы грозятся даже импичмент «сонному Джо» выкатить. Но демократы сейчас нанесли упреждающий удар, который в конгрессе, где большинство у республиканцев, уже назвали попыткой отвести общественное внимание от скандальных махинаций нынешнего президента.

Что имеем в итоге? Да ничего нового. Трамп выглядит как возможный кандидат на выборах значительно свежее и энергичнее то и дело протягивающего руку в вечность Байдена. Значит, его, по логике демократов, надо «гасить». Внимание СМИ, при всех усилиях Белого дома, не отсекается от раздуваемого республиканцами скандала о коррупционных повадках семейки нынешнего президента. Значит, надо бросить этим СМИ другой, более привлекательный кусок «красного мяса», чтобы они на него набросились. Вот минюст и выкатил обвинения Трампу в «сговоре с целью обмана США». Как не раз уже было сказано: «Скучно, девочки!»

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

60 лет Карибскому кризису: почему мы снова стоим на пороге ядерной войны? (подробнее)