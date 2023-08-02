Наводнение из-за страшного шторма обрушилось на Китай: десятки человек погибли, десятки тысяч – пострадали

Мощнейшие за последние 140 лет проливные дожди затопили северную часть Китая, спровоцировав подтопления. Фото: REUTERS

Пока южная Европа изнывает от сильнейшего зноя, Азия оказалась во власти циклона. Мощнейшие за последние 140 лет проливные дожди затопили северную часть Китая, спровоцировав подтопления. Пострадала и столица. Из-за наводнения в Пекине и его окрестностях погибли по меньшей мере 20 человек, в том числе двое спасателей. Также пропали без вести еще 27 человек.

Мощный ливень начался вечером 29 июля, придя на смену тайфуну Доксури - он стал одним из сильнейших штормов, обрушившихся на азиатский регион и, в частности, на север КНР за последние годы. Начиная с субботы и до утра вторника, 1 августа, на Пекин выпало почти 26 см осадков, что превышает месячную норму июля. Максимальное количество осадков выпало в районе Чанпин, где расположено водохранилище, - более 73 см.

Из-за наводнения в Пекине и его окрестностях погибли по меньшей мере 20 человек, в том числе двое спасателей. Также пропали без вести еще 27 человек. Фото: REUTERS

Из-за ливня в Пекине было закрыто метро, закрыты для движения более сотни горных дорог, отменены или задержаны сотни рейсов в двух столичных аэропортах. Оказались выведены из строя некоторые насосные станции, это привело к перебоям с водоснабжением. Потоки воды смывали с улиц автомобили. Десятки машин были замечены в реке Юндин. Коммунальным службам предстоит ее очистка, поскольку из-за дождей ее воды наполнились мусором. Чтобы уменьшить объем воды, ряд водохранилищ, в частности, Пекинское водохранилище Чжайтан, сбрасывали воду.

Из-за разгула стихии оказались заблокированы два поезда, следовавшие из центра Пекина в район Дасин. Около двух тысяч пассажиров эвакуировали из тоннелей.

Сильнее всего пострадал районы Мэньтоугоу и Фаншан. Там метеорологические службы зафиксировали выпадение 41-47 см осадков за четыре дня. В Мэньтоугоу на улицы водные потоки, хлынувшие с гор, принесли обломки деревьев, поломанные ветви, камни и грязь. Сейчас коммунальные службы и техника расчищают улицы района.

Мощный ливень начался вечером 29 июля, придя на смену тайфуну Доксури - он стал одним из сильнейших штормов, обрушившихся на азиатский регион и, в частности, на север КНР за последние годы. Фото: REUTERS

- Я не в первый раз становлюсь свидетелем сильного ливня, но такого мощного наводнения у нас еще не было, - признается житель района Мэньтоугоу.

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал организовать широкомасштабные спасательные и поисковые работы по обнаружению пропавших без вести или тех, кто оказался в «ловушке» из-за разгула стихии. Всем пострадавшим будет оказана необходимая медицинская помощь, а семьи погибших получат компенсацию.

Власти Пекина сообщили, что во время дождя серьезно пострадали около 45 тысяч горожан в 13 районах, 127 тысяч человек были эвакуированы, а в провинции Фуцзянь свои дома покинули 500 тысяч жителей.

Всем пострадавшим будет оказана необходимая медицинская помощь, а семьи погибших получат компенсацию. Фото: REUTERS

- Главным приоритетом текущей работы является спасение жизней людей, гонка со временем во имя поиска пропавших без вести или застрявших в ловушке, и минимизация потерь, - сообщил вице-премьер Чжан Гоцин.

У Китая есть буквально несколько дней, чтобы устранить последствия тайфуна Доксури. На это из бюджета уже выделено около 15,4 млн долларов. Но стихия готовит Поднебесный новые испытания. Новый тайфун, получивший название Ханун, обрушится на азиатский регион уже в конце этой недели. В этот раз под его ударом окажутся прибрежные провинции КНР. Он станет для Китая шестым тайфуном в этом году.