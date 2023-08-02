Ученые доказали пользу чайного гриба: с его помощью можно даже лечить болезни

О пользе чайного гриба говорили давно. Фото: Евгения ГУСЕВА

О пользе чайного гриба говорили давно. Многие наши бабушки упорно выращивали этот таинственный гриб в банке и угощали внуков, кстати сказать, довольно вкусным напитком, который получается в процессе жизнедеятельности этого самого гриба комбуча. И вот, наука добралась до того, чтобы проверить пользу чайного гриба. Пилотное исследование эффективности для людей с диабетом 2 типа провели ученые из Школы здоровья Джорджтаунского университета и Университет Небраски – Линкольн. Участников было всего 12 человек, так что это только начало научной работы, но результаты получились любопытные.

Оказалось, что люди с диабетом 2 типа, которые пили ферментированный чайный гриб в течение месяца, имели более низкий уровень глюкозы (сахара) в крови натощак по сравнению с теми, кто употреблял напиток-плацебо с похожим вкусом.

ОТКУДА ВЗЯЛСЯ ЧАЙНЫЙ ГРИБ?

Выращивать чайный гриб и пить продукт его «брожения» придумали в Китае еще в 200 году до нашей эры. У нас в стране популярность пришла в 90-е вместе с заявлениями о том, что гриб этот, а точнее, напиток «из-под гриба», улучшает иммунитет и прибавляет нам энергии, снижает тягу к еде и имеет противовоспалительный эффект. Но экспериментальных доказательств этому не было. До недавнего времени.

- Некоторые лабораторные исследования продуктов чайного гриба на грызунах показали многообещающие результаты, а одно небольшое исследование на людях без диабета выявило, что чайный гриб снижает уровень сахара в крови, но наше испытание стало первым, оформленным клинически, и на людях с диабетом, — говорит автор научной работы Дэн Меренштейн, доктор медицинских наук, профессор в Школе здоровья Джорджтаунского университета и профессор семейной медицины в Школе медицины Джорджтаунского университета. – Сильная сторона нашего исследования в том, что мы не говорили людям, что им есть, мы использовали перекрестный дизайн, который ограничивал влияние любых изменений в диете человека на полученные результаты.

КАК ПРОХОДИЛО ИССЛЕДОВАНИЕ

Итак, одна группа выпивала около 240 мл (немногим больше стакана) чайного гриба ежедневно в течение четырех недель, вторая группа пила столько же напитка – плацебо, схожего по виду и вкусу.

После двух месяцев чайный гриб и плацебо поменялись местами между группами и еще четыре недели эксперимент продолжался. Ни одной из групп не сказали, какой напиток они получали и в какое время.

В результате средний уровень глюкозы в крови натощак через четыре недели снизился со 164 до 116 миллиграммов на децилитр, в то время как разница после четырех недель приема плацебо не была статистически значимой.

Тщательно изучив то, из чего же состоит чайный напиток, ученые узнали, что это, в основном, молочнокислые бактерии, уксуснокислые бактерии и формы дрожжей Деккера.

- Мы смогли предоставить предварительные доказательства того, что чайный напиток может влиять на диабет, - говорит Дэн Меренштейн. - Мы надеемся, что можно будет провести более масштабное исследование, чтобы дать более точный ответ на вопрос об эффективности чайного гриба в снижении уровня глюкозы в крови и, следовательно, в предотвращении или лечении диабета 2 типа.

ФЕРМЕНТИРОВАННЫЕ ПРОДУКТЫ ДЛЯ НАС ПОЛЕЗНЫ

- Любые ферментированные напитки очень полезны для микробиоты кишечника, что хорошо сказывается на иммунной системе, и, косвенно, может положительно влиять на все другие процессы обмена в организме человека, - рассказала KP.RU врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ и автор канала «Доктор Павлова» Зухра Павлова. – Я выступаю «за» ферментированные продукты, будь это квашенная капуста или чайный гриб, но при одном условии: если туда НЕ добавляется сахар! Я когда покупаю квашеную капусту в магазине, то всегда смотрю, есть там сахар или нет, если сахара нет, то такой продукт я беру.

Проблема в том, что в чайный гриб, чтобы он быстрее рос и чтобы быстрее шла ферментация, очень часто добавляют сахар и, к сожалению, тем самым ухудшают продукт, говорит врач.

- Если поить людей с диабетом или людей без диабета чайным грибом, в который добавили сахар, то это повысит уровень сахара, а вот если сахар не добавлять, то, действительно, напиток может благоприятно влиять на организм, потому что оказывает очень благотворное воздействие на микробиом кишечника, причем так, что повышается расщепление, улучшается пищеварение. Все процессы идут лучше, - отмечает Зухра Павлова.