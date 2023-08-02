«Крылатая пехота» отмечает 93-ю годовщину со дня образования

Сегодня ВДВ России отмечают свою 93-ю годовщину со дня образования. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня ВДВ России отмечают свою 93-ю годовщину со дня образования. Первое десантирование личного состава прошло в этот день на учениях Московского военного округа в 1930 году. С тех пор десантники прошли долгий путь от отдельных авиадесантных отрядов в составе ВВС до рода войск, являющегося элитой Вооруженных Сил.

Бойцы ВДВ России ежедневно демонстрируют примеры мужества и героизма в зоне специальной военно операции.

Об этом в своем обращении заявил Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами России Владимир Путин: «Многие поколения солдат и офицеров легендарной крылатой пехоты вписали яркие, незабываемые страницы в героическую летопись Вооруженных Сил нашей страны, всегда достойно выполняли свой долг, свято хранили верность Присяге и боевому братству. Сегодня эти ратные, патриотические традиции достойно продолжают десантники, участвующие в специальной военной операции. Они с честью решают поставленные задачи, проявляют мужество и отвагу, силу духа и несгибаемый характер, плечом к плечу со своими товарищами защищают Россию. Убежден, вы никогда не подведете, будете и впредь твердо стоять на страже национальных интересов государства».

Президент пожелал десантникам «успехов, здоровья и всего наилучшего». Следом пришло поздравление министра.

«В ходе специальной военной операции личный состав Воздушно-десантных войск проявляет беспримерный героизм, мужество и взаимовыручку. Уверен, что десантники и впредь будут с честью отстаивать национальные интересы России. Особые слова благодарности выражаю ветеранам за безупречную самоотверженную службу и преданность десантному братству», - заявил в своем обращении Сергей Шойгу.

Сегодня на улицах городов не будет столько голубых беретов, как в прежние годы. Большинство ветеранов ВДВ России сейчас находятся в зоне специальной военной операции на боевых позициях.

Рискуя жизнью, не щадя себя, ветераны «крылатой пехоты» бьют врага и остаются верны завету десантника: «Сбили с ног – сражайся на коленях! Встать не можешь – лежа наступай!»