Запуская дроны в небоскребы, Украина приравнивает себя к боевикам, организовавшим теракт 11 сентября

Приводим самые интересные цитаты с сегодняшнего брифинга. Фото: МИД РФ

Львиная доля очередного брифинга официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, который состоялся 2 августа, была посвящена ситуации на Украине. При этом, говоря о Киеве, наш высокопоставленный дипломат, нередко отталкивалась от происходившего в Москве.

- Очевидно, что украинские неонацисты, запуская летательные аппараты в мирные офисные здания, действовали по сценарию их предшественников международных террористов, которые атаковали таким же образом многие гражданские объекты. Такие же атаки, да, с другим масштабом поражения, но были и в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года. Никто не собирается сравнивать масштабы. В конце концов мне кажется, что это даже кощунственно сравнивать теракты по мере нанесения ущерба и поражения. Но не видеть очевидного, не видеть единой методологии совершения таких акций, которые носят в себе целый комплекс задач – это и разрушение гражданской инфраструктуры, и угроза жизни гражданскому населению, и, безусловно, психологический фактор – просто невозможно, - заметила Захарова.

Приводим самые интересные цитаты с сегодняшнего брифинга официального представителя МИД РФ.

О рекомендациях вернуться в реальность

- Спикер воздушных сил ВСУ Юрий Игнат прямо заявил: «Говорить о российском покое в глубинке уже не приходится. Они получили то, что хотели». Вот этому Игнату рекомендуем все-таки как-то в реальность вернуться. И пусть не надеются. Никакой паники нет! Напротив. Только еще более крепнет консолидация общества в вопросе о безусловной необходимости реализации целей СВО. Поскольку украинская хунта раз за разом являет миру свое чудовищное нутро. И теперь, мне кажется, у всех тех, кто еще мог каким-то образом на определенном этапе усомниться в том, что такое есть киевский режим, сомнений больше нет.

О выковыривании «русских» нот из музыки

- В Днепропетровске в рамках политики властей по вычеркиванию из жизни населения русской культуры переименовали Днепропетровскую академию музыки имени Глинки в Днепропетровскую академию музыки. Видимо, это сразу повысило качество образования. Что будут делать с музыкой? Выковыривать ноты, которые чаще других встречаются у русских композиторов? Замазывать портреты? Выдергивать из нотных тетрадей те части, которые связаны с русской культурой? Или планируют переименовать монумент «Родина-мать» в «Украину-мать».

Недавно вот эту потенциальную «Украину-мать» разукрасили в цвета американского флага. Какая же Украина мать-то, хочется понять?

О том, какого права Брюсселю никто не давал

- У меня прям действительно, мне кажется, уже накипело. Давайте начнем с того, что коллективный Запад – это далеко не остальной мир. Это его меньшинство. Кстати, теперь уже по всем показателям. Право говорить от имени всего мира Брюсселю никто не давал. Не давали не потому, что такого права нет, а потому, что ко всему прочему ЕС себя морально дискредитировал. Отсутствие возможности принимать самостоятельные решения ставит крест в принципе на какой-либо серьезной роли этого объединения в мировых делах. Пора Евросоюзу избавляться от неоколониальных повадок.