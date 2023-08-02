Минобороны России уничтожило за сутки 925 наемников киевского режима

Продолжается наступление на Купянском направлении Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Минобороны России заявило он повторной попытке киевского режима атаковать морским беспилотным катером корабль Военно-Морского Флота России, который сопровождает гражданский морской транспорт в юго-западной части Черного моря.

«Профессиональными действиями экипажа российского корабля украинский катер был своевременно обнаружен и уничтожен», - заявил на прошедшем брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Генерал-лейтенант также сообщил о потерях ВСУ за минувшие сутки: на Донецком направлении в 12 атаках киевских режим потерял 295 солдат, на Южно-Донецком свыше 210, на Запорожском свыше 220, на Купянском более 40, на Краснолиманском до 115, на Херсонском до 45.

Кроме 925 участников вооруженных формирований ВСУ лишилось за сутки склада боеприпасов оперативно-тактической группы ВСУ «Лиман», складов с боеприпасами 15-й бригады нацгвардии Украины, двух танков, трех броенмашин, двух американских артиллерийских систем М777, польской самоходки «Krab», колесной самоходной гаубицы «Богдана» и прочего вооружения советского образца.

Наши штурмовые отряды на Купянском направлении, наступая в направлении населенных пунктов Новоселовское Луганской Народной Республики и Тимковка Харьковской области, улучшили тактическое положение.

В это время силами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетными войсками поражен пункт управления 15-й бригады нацгвардии Украины и склады боеприпасов и топлива 60-й механизированной бригады ВСУ в Огурцово Харьковской области и Дружковка Донецкой Народной Республики. Артиллерией нашей группировки нанесено поражение 96 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 118 районах.

Конашенков также отметил боевую работу подразделений противовоздушной обороны, что за сутки перехватили 12 реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» и 28 украинских беспилотников.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено:

458 - самолетов.

245 - вертолетов.

5430 - беспилотных летательных аппаратов.

427 - зенитных ракетных комплексов.

11084 - танка и других боевых бронированных машин.

1142 - боевые машины реактивных систем залпового огня.

5719 - орудий полевой артиллерии и минометов.

12020 - единиц специальной военной автомобильной техники.

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