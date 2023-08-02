Москву могут накрыть смерчи и торнадо: Ученые и синоптики разобрали пугающие видео, снятые в столице

Где-то в районе монорельса вдруг возникает вихрь высотой несколько метров, который начинает крутить пыль столбом

В среду, 2 августа в социальных сетях москвичей принялись пугать надвигающимся сезоном торнадо. “Из-за изменения климата смерчи могут стать обычным явлением для европейской части России” - утверждали заголовки телеграм-каналов. Они ссылались на слова Алексея Карнаухова ведущего научного сотрудника, специалиста по природным катастрофам ФИЦ «Пущинский научный центр биологических исследований РАН». Он объяснял, что это связано с тем, что из-за роста температур увеличивается содержание водяных паров в атмосфере, а они являются тем самым мотором, который раскручивает смерчи и ураганы.

В качестве доказательства прилагалось видео, снятое в районе ВДНХ. В кадре виден оживленный пешеходный переход рядом с участком монорельсовой дороги. Где-то в районе монорельса вдруг возникает вихрь высотой несколько метров, который начинает крутить пыль столбом. Некоторые прохожие достают смартфоны и снимают это явление на видео. Якобы так зарождаются смерчи не где-нибудь в Канзасе - американской столице ураганов, а в самом сердце нашей Москвы.

О том, что из-за глобального изменения климата, количество опасных погодных явлений в России за последние несколько лет увеличилось в два раза ( с 500 до более 1000 за год) говорил на днях “Комсомолке” ведущий специалист Центра погоды “Фобос” Евгений Тишковец. Но на смерч увиденное не было похоже.

Мы показали это видео главному специалисту Московского метеобюро Татьяне Поздняковой.

- Конечно, это никакой не смерч, а банальный пылевой вихрь, - объясняет Татьяна Позднякова. - Я, кстати, не уверена в достоверности этого видео, потому что для образования такого явления необходимо сочетание определенных условий. Пишут, что видео снято в 10 часов утра, но, как правило, пылевые вихри возникают в жаркие часы ближе к полудню, когда подстилающая поверхность очень сильно перегрета. При этом на небе должны быть кучевые облака, которые дают тень, где более низкая температура. И вот на этом фоне может возникнуть сильная турбулентность в атмосфере и дать такие вихревые образования.

- На смерчи, которые недавно были в Туапсе и Сочи, это совсем непохоже…

- Безусловно, настоящий смерч вызывают совсем другие процессы, там воронки смерча выходили на сушу или возникали на холодных атмосферных фронтах. А тут типичная картина, когда в жаркий день ветер решил поиграть с листьями. Раз и закрутился пылевой вихрь, но это ни разу не смерч.

- Стоит ли ждать смерч в Москве в условиях нынешней жары и тропических ливней?

- Смерч в классическом понимании этого слова, то есть опасное погодное явление, возможен в ситуации, когда у нас происходит мощное вторжение холодного воздуха. Мы ожидаем, что такая резкая смена погоды в Московском регионе произойдет в ночь с 8 на 9 августа. Но совершенно не факт, что смена погоды будет сопровождаться смерчем. Потому что, например, в 2010 году, когда в Москве стояла аномальная жара и атмосфера была перегрета, смена характера погоды не сопровождалась такими катаклизмами. Будем надеяться, что и в этом году природа будет к нам благосклонна. В принципе при нынешней погоде такие процессы возможны, но я думаю, что вероятность такого развития событий менее 50 процентов.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Столичные метеорологи обещают на выходные адское пекло. Воздух в городе раскалится до +35 градусов. Но рекорд 2010 года, когда в Москве столбик термометра поднимался выше 36 градусов, должен устоять. Аномальная жара ожидается и в других регионах Центральной России. В связи с этим Гидрометцентр России объявил на этих территориях штормовое предупреждение. "Максимальная дневная температура воздуха 5-7 августа в Воронежской, 6-7 августа в Брянской, Калужской, Тульской, Рязанской, Орловской, Липецкой, Тамбовской областях будет достигать значений +35...+36 градусов, в Курской, Белгородской областях местами до +37 градусов", - говорится в предупреждении синоптиков. На курортах тоже жарко - в Краснодарском крае обещают 39-градусную жару 4, 5 и 6 августа.