Премьер-министр Италии подала в суд на вокалиста Placebo: Он назвал ее «фашисткой и нацисткой»

Премьер-министр Италии Джорджи Мелони Фото: REUTERS

Как известно, рок-музыканты в попытках поддержать свой имидж хулиганов и «антисистемщиков» нередко решаются на экстравагантные поступки. И, если большинство из них ограничиваются специфическим поведением на сцене, ну, на крайний случай, специально попадаются «под мухой» дорожной полиции, то лидер британской группы «Плацебо» (Placebo) Брайн Молко в этот раз явно перегнул палку.

11 июля этого года в ходе выступления на фестивале «Соник парк» (Sonic Park) в итальянском городе Ступиниджи, расположенном неподалёку от Турина, английский фронтмен решил выступить в роли эксперта и дать характеристику политическому курсу лидера партии «Вперед Италия» и, по-совместительству, премьер-министру страны Джорджи Мелони. Но в итоге, что называется, завелся и перешёл на личные оскорбления.

Музыкант, привыкший к эпатажным выходкам, назвал главу итальянского правительства «куском дерьма, фашисткой, нацисткой и расистской» и послал её по известному адресу, — сообщает газета «Иль Фатто Куотидиано».

Однако столь необдуманная реализация права на свободу слова и самовыражение может дорого обойтись Молко. Практически сразу после скандального заявления артиста прокуратура Турина начала досудебную проверку по статье 290 УК Италии (Дискредитация республики, конституционных институтов и вооружённых сил). По ней гражданину Великобритании грозит штраф до 5000 евро (порядка 500 тыс. рублей). Не хватало лишь заявления самой Мелони и теперь, когда оно получено, делу могут дать ход. При этом пока не ясно, намерена ли премьер подавать и гражданский иск к рокеру - в таком случае стоимость его «смелых высказываний» может возрасти до пятизначной суммы в европейской валюте.

«Плацебо» - британская рок-группа, исполняющая альтернативный рок и инди-рок. Сформирована в 1994 году двумя музыкантами Брайаном Молко и Стефаном Олсдалем. Пик популярности коллектива пришёлся на начало 2000-х годов.