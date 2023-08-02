Пункты Яндекс Маркета будут выдавать пластиковые карты партнерам Про

В пунктах выдачи заказов (ПВЗ) Маркета водители и курьеры, которые сотрудничают с Яндексом, могут получать дебетовые карты Яндекс Про. Оформить продукт и доставку можно в одноименном приложении. Прежде его нужно обновить до последней версии, а затем использовать кнопку «Заказать карту» и выбрать удобный пункт выдачи заказов.

Сейчас ПВЗ, где можно забрать карту, действуют в 54 регионах по стране. В том числе в Сочи, Красноярске, Перми, Челябинске и других городах. Когда карту доставят партнеру, придет уведомление в приложении Яндекс Про. Заказ можно забрать в течение пяти дней после доставки. В ПВЗ спросят код заказа или попросят показать штрихкод из приложения.

Бесплатную карту Про могут оформить водители – партнеры такси и доставки Яндекса. Прямым партнерам сервиса она дает возможность получать выплаты за заказы моментально без дополнительных комиссий. За покупки начисляется кешбэк на востребованные категории покупок: заправку на АЗС через приложения Яндекса, оплату фастфуда и другие.